Offerta Amazon: solo 35 € YAMAY smartwatch, il clone di Apple Watch con saturimetro

Ottima offerta sullo YAMAY smartwatch (che abbiamo da poco recensito) in sconto su Amazon: questo facsimile di apple Watch e Amazfit Bip si acquista a 35.99 euro con il coupon CEWP7L4Y.

Dal look che strizza palesemente l’occhio a Amazfit Bip e al dispositivo della Mela, lo smartwatch YAMAY è equipaggiato con uno schermo da 1,3 pollici, con tecnologia touchscreen a colori TFT LCD. Si abbina a smartphone iOS e Android tramite Bluetooth 5.0, e funziona a partire da Android 4.4 e iOS 8.1.

Include tutte le caratteristiche ormai basilari in qualunque smartwatch fra cui spiccano in particolare le opzioni dedicate alla salute come saturimetro, misuratore pressione e cardiofrequenzimetro.

Lo smartwatch rileva i livelli di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno, la pressione sanguigna sistolica e diastolica dopo lo sport o durate l’uso quotidiano, oltre monitorare il battito cardiaco in tempo reale e a riposo.

Non mancano le altre funzionalità che ci si aspetterebbe di trovare, le classiche da activity tracker (contapassi, calorie, distanza), il tracciamento di 9 modalità sportive, la condivisione del GPS via smartphone, il monitoraggio del sonno, la sveglia, le notifiche di chiamata, SMS e messaggi APP (WhatsAPP, Facebook, Messenger, Instagram ed altre), il controllo della musica, il cronometro e le funzionalità trova telefono.

Un plauso all’autonomia: grazie alla batteria da 210 mAh è possibile raggiungere i 10 giorni di utilizzo e i 30 di standby.

Al momento questa versione dello smartwatch YAMAY si acquista a 35,99 euro su Amazon cliccando su questo link diretto ed utilizzando il coupon CEWP7L4Y.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.