Xcode 12, disponibile la versione finale

Apple ha rilasciato la versione definitiva di Xcode 12, lo strumento che include tutto il necessario per sviluppare applicazioni per Mac, iPhone, iPad, Apple TV e Apple Watch. Xcode 10 include Swift 5.3 e SDK per iOS 14, iPad OS 14, tvOS 14, watchOS 7 e macOS 10.14 Catalina.

Xcode è al centro di tutti i processi di sviluppo per le piattaforme Apple, e l’ultima versione ha un nuovo look che riprende quello di macOS Big Sur. I nuovi pannelli per documenti permettono di aprire velocemente più file per lavorare all’interfaccia, mentre log e file di progetto si aprono in pannelli distinti. Le dimensioni dei font nel navigatore ora corrispondono a quelle usate dal sistema, oppure è possibile impostarle su piccole, medie o grandi.

Xcode 12 crea app macOS Universal per impostazione predefinita, garantendo la compatibilità con i nuovi Mac con processore Apple.

Un nuovo strumento StoreKit in Xcode permette agli sviluppatori di simulare il processo di abbonamento, gli acquisti in-app e perfino i rimborsi, il tutto localmente sul proprio Mac. C’è anche un nuovo framework StoreKit che consente di automatizzare facilmente i test dei flussi di acquisto.

Xcode 12 richiede un Mac con macOS 10.15.4 o seguenti, “pesa” 11,2GB e si scarica gratis dal Mac App Store.