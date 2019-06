Offerta Samsung X5, l’SSD esterno da sogno per video makers e grafici

Un SSD più veloce del nostro disco interno, ideale per lavori video 4K o anche semplicemente per velocizzare quel Mac al quale non potete o volete cambiare il disco fisso? È il Samsung X5 che trovate su Amazon al prezzo più basso.

Di questo disco abbiamo parlato molte volte. In sintesi si tratta di quello che allo stato attuale è forse il disco esterno consumer più veloce in assoluto; promette una velocità di lettura fino a 2.800 MB/s, praticamente 5.2 volte più veloce dei comuni dischi SSD di tipo SATA III. La velocità di scrittura del nuovo Samsung X5 è pari a 2.300 MB/s, consentendo a conti fatti di trasferire un ipotetico file da 20 GB in circa 12 secondi.

L’interfaccia che garantisce che queste prestazioni è Thunderbolt 3, abbinata alla tecnologia NVMe. Si tratta di un disco compatibile quindi con tutti gli MacBook Pro di Apple che, appunto, non hanno un disco sostituibile. Per gli utenti di queste macchine il Samsung X5 può costituire il supporto per lavori che richiedono elevata velocità in lettura e scrittura: grafici, fotografi e video makers.

È perfetto anche per computer desktop come gli iMac che hanno dischi meccanici o con tecnologia Fusion, complicati da sostituire ed enormemente più lenti di quello di Samsung. In queste configurazioni si ottengono vantaggi su tutti i fronti se si sceglie di usarlo per collocare su di esso il disco di avvio.

Tra le altre tecnologie si segnala:

crittografia dati AES a 256 bit per la protezione dei dati

per la protezione dei dati 12 x 6 x 2 centimetri e pesa 150 grammi

scocca in metallo con finitura lucida

con finitura lucida progettato per resistere ad urti e cadute fino a 2 metri di altezza

e cadute fino a 2 metri di altezza tecnologia Dynamic Thermal Guard, er la dissipazione del calore

Questo disco su Amazon sono due i tagli particolarmente convenienti, tutti e due sotto il prezzo medio di mercato

Secondo quanto annunciato, il nuovo disco SSD Samsung X5 gode di una garanzia di tre anni e sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 3 settembre nei tagli di memoria da 500 GB, 1 TB e 2 TB con prezzi a partire da 399,99 dollari per il modello meno capiente, a salire 699,99 dollari e 1.399,99 dollari per i restanti due tagli di memoria.