Recensione QNAP TR-002: fa crescere lo spazio esterno di Nas, Mac e PC

TR-002 è una unità di espansione via USB-C adatta a fornire spazio aggiuntivo tanto ai NAS (QNAP, ma anche altri) quanto a servire Mac e PC via USB.

Questo device può essere una soluzione davvero interessante per chi ha già un NAS e vuole espanderne la capacità senza per questo dover cambiare dischi, ma anche una soluzione ideale per il professionista che necessita di una unità esterna per Mac e PC, via USB o USB-C, a cui affidare il fondamentale ruolo del proprio archivio.

QNAP TR-002, la recensione

Come te lo aspetti

Fuori dalla scatola il TR-002 si presenta in modo molto semplice: oltre al disco è presente l’alimentatore esterno, un cavo USB-C/USB-A e una bustina con le viti per l’aggancio delle unità SSD da 2,5″ e le chiavi di sicurezza.

Abbiamo notato subito la mancanza di un cavo USB-C/USB-C, che sarebbe stato molto comodo per chi come noi ha usato l’unità con un Mac nuovo (ma cavi del genere si trovano molto facilmente)

Esteticamente si tratta di un parallelepipedo di colore nero, in plastica porosa tranne per la cintura dove sono i led che è lucida e la parte posteriore a vista in metallo.

Frontalmente trovano posto le due slitte, a vista, e una serie di LED che indicano l’attività.

Posteriormente trova posto il connettore USB-C, quello per l’alimentazione, il pulsante fisico per l’accensione e il sistema, meccanico, per definire il set di raid.

Dato che il TR-002 non ha un sistema operativo, si è reso necessario offrire un sistema per cambiare il livello di RAID hardware, qui molto comodo perché bene indicato, tuttavia il parere di chi scrive è che il sistema sia anche troppo in vista, e che l’uso accidentale del pulsante possa provocare più di qualche problema in luoghi affollati.

Elastico e versatile

Inutile dire che, nonostante le due sole slitte a disposizione, il TR-002 si presta a notevoli forme di utilizzo: la gestione dei due dischi può avvenire per volumi singoli, JBOD, Raid 0 e 1 con controller hardware che software.

Dal punto di vista utilizzativo invece il QNAP TR-002 può essere usato per espandere la capacità di un NAS, come unità esterna di un NAS (situazione diversa, ad esempio per un backup), come unità esterna di un computer (Mac o PC), selezionato il filesystem preferito ed infine come unità di stoccaggio mobile (o simile) per ampi scambi dati tra Mac e PC (utilizzando il filesystem ExFAT).

Questo ultimo caso, un po’ estremo, consente di operare con volumi sino a 32 GB (due dischi da 16 GB in RAID 0 o in JBOD) per lo scambio di documenti in assenza di rete.

Meccanica eccellente

Un po’ per il nome QNAP, un po’ per la posizione che assume nel mercato, ci aspettavamo che il TR-002 fosse una unità dal taglio professionale e non siamo stati delusi.

L’estetica è austera (ma adatta all’uso) e la meccanica appare eccellente: silenzioso, preciso, veloce e privo di fronzoli il TR-002 è un apparecchio tagliato addosso al professionista.

Nel nostro caso l’abbiamo provato con due unità WD RED da 6 TB in RAID 0, per verificare la massima velocità, che è stata molto buona, con valori di 169 MB/sec in scrittura e 300 MB/sec in lettura, dati anche dalla bontà dei dischi RED di Western Digital.

Considerazioni

Le considerazioni su questo disco non possono essere che buone: l’unità offre un look austero, di certo non da salotto, la meccanica appare eccellente e il rendimento quanto ci si aspettava da un prodotto QNAP, da sempre ben sopra la media.

Qualche piccolo difetto venale come la mancanza di un cavo USB-C puro e un pulsante RAID forse troppo in vista non lede la qualità generale che è senza dubbio di prima fascia, ad un prezzo più alto del normale, ma adatto ad una fascia di utenti che considera l’affidabilità e la qualità prima del costo.

Pro:

• Connessione USB-C veloce

• Meccanica eccellente

• Consente il collegamento a diverse unità

Contro:

• Manca un cavo USB-C/USB-C

• Il pulsante RAID è troppo esposto

Prezzo:

• 175,07 Euro (due slitte)

• 254,89 Euro (quattro slitte)

Tutte le specifiche relative al WDWD TR-002 sono disponibili nella pagina del sito ufficiale dove si trova anche la compatibilità con i vari modelli NAS. Per l’acquisto riportiamo la lista di rivenditori ufficiali di QNAP, ricordando che il prodotto è disponibile anche su Amazon sia in versione due slitte (che abbiamo provato) sia in versione a quattro slitte, con maggiori possibilità di archiviazione.

Nelle prove abbiamo usato due dischi WD RED da 6 TB, in offerta a 205,90 Euro l’uno su Amazon.it