Offerte Amazon 7 luglio fino a metà prezzo: Marshall, Acer, iRobot, Ecovacs, JBL, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte sui prodotti Samsung, iRobot, Arlo, Belkin, SanDisk.

TACKLIFE Utensili da Giardino, Set Attrezzi da Giardino 6 Pezzi con Borsa, Include Cesoie Potatura, Cazzuola per Trapianto, Paletta per Terreno, Sarchiatrice, Coltivatrice, Diserbatrice GGT4A In offerta a € 29,99 – sconto 40%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Philips Sonicare HX9354/38 DiamondClean, Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, 5 Programmi di Pulizia, Include 2 Manici Neri In offerta a € 184,99 – sconto 50%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DWR-921 Router 4G LTE, Wireless N300, WiFi (802.11b, 802.11g, 802.11n), 4 Porte LAN Fast Ethernet, SIM Card Slot Integrato, 2 Antenne Esterne, Nero In offerta a € 79,90 – sconto 47%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Neato Robotics D450 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Wi-Fi & App In offerta a € 329,99 – sconto 43%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

D-Link DCS-8325LH – Telecamera di sorveglianza Full HD Wi-Fi con AI-Based Motion Detection di Persone o Zone, Registrazione su Cloud, Visione Notturna, Compatibile con Alexa e Google Assistant In offerta a € 83,90 – sconto 47%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

D-Link Videocamera mydlink DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt Full HD 1080p con rilevamento della persona (AI), Visione notturna, Registrazione video su cloud o microSD, Funziona con Alexa e Google Assistant In offerta a € 130,90 – sconto 22%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Aigostar Warrior 30JRL – Tostapane a 2 fette, 7 impostazioni di tostatura, Funzioni di sgelare, riscaldamento e cancellazione; 750W, Nero, BPA Free. Design esclusivo In offerta a € 19,19 – sconto 42%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

FITODO Pedal Trainer Pedale della Bici Mini Bike Esercizio Pedale Exercycle con Monitor LCD per Il Recupero di Braccia e Gambe(Grigio) In offerta a € 39,09 – sconto 22%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

iPosible Power Bank 25800mAh, 【Versione Aggiornata – Alta capacità】 Caricabatterie Portatile Cellulare Batteria Esterna 2 Uscite Porte per Cellulare, Tablet – Nero Opaco In offerta a € 15,22 – sconto 30%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Dreame V9 Aspirapolvere senza filo, 20Kpa Potente aspirapolvere potente, Batteria al litio con motore digitale da 450 W, Aspirapolvere 4 in 1, Aspirapolvere portatile leggero Ultra In offerta a € 167,20 – sconto 20%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Sterilizzatore raggi UV portatile per smartphone con ingresso USB type-C (nero) In offerta a € 14,99 – sconto 25%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile – Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7 – Con Microfono, Porta USB, JBL Connect+ e Bass Radiator, Fino a 15h di Autonomia, Nero In offerta a € 186,99 – sconto 37%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a € 299,99 – sconto 40%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Mpow Pulsossimetro, Saturimetro da Dito Display OLED, 4 Girevoli Direzioni e 5 Luminosita Regolabili, Letture Immediate e Consecutive per Frequenza del Polso(PR) e Saturazione di Ossigeno(SpO2) In offerta a € 20,39 – sconto 22%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2 in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa In offerta a € 297,48 – sconto 15%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Acer SA230Abi Monitor FreeSync da 23″, Display IPS Full HD 1920 x 1080, Contrasto 100M:1, 75 Hz, Formato 16:9, Luminosità 250 cd/m², Tempo di risposta 4 ms, VGA, HDMI, Nero In offerta a € 99,90 – sconto 17%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

VAVA USB C Hub 9 in 1 Type C Adattatore Porta 4K HDMI, 3.5mm Audio Output, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, 60W PD di Ricarica, Porte USB 3.0/2.0 per MacBook PRO e PC Portatili In offerta a € 38,99 – sconto 22%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

Marshall Stockwell II Altoparlante Portatile, Nero (Esclusivo per Amazon) In offerta a € 169,99 – sconto

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam FHD, Videocamera da 1080p per Dirette Streaming, Webcam USB per Videochiamate in Widescreen e Registrazione da PC In offerta a € 38,24 – sconto 15%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

VANKYO Proiettore 720P Native 5000 Lumen, Videoproiettore Display da 250” HiFi Speaker, 2 Porte HDMI, con Borsa Portatile, Design Compatto per iOS / Android TV Stick Chromecast XBOX, Leisure 470C In offerta a € 99,44 – sconto 24%

– fino al 07 luglio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”