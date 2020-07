Apple consiglia di non applicare coperture sulla videocamera di MacBook, MacBook Air o MacBook Pro

In un documento di supporto, Apple consiglia di fare attenzione quando si chiude il coperchio di MacBook, MacBook Air o MacBook Pro sui quali l’utente ha applicao coperture sulla videocamera.

“Chiudere il notebook Mac con una copertura sulla videocamera potrebbe danneggiare il display”, spiega Apple nel docmento “I notebook Mac sono progettati per proteggere la privacy e quindi dotati di un indicatore luminoso che segnala quando la videocamera è accesa”.

Apple spiega che chiudere il notebook Mac mentre sulla videocamera è applicata una copertura potrebbe danneggiarne il display, in quanto lo spazio tra il display e la tastiera è progettato per sopportare tolleranze minime. Coprire la videocamera integrata potrebbe anche interferire con il sensore di luce ambientale e impedire il funzionamento di funzioni quali la luminosità automatica e True Tone. Invece di utilizzare una copertura per la videocamera, Apple suggerisce di osservare l’indicatore luminoso per capire se la videocamera è attiva e decidere quali app possono utilizzarla in Preferenze di Sistema.

“La videocamera FaceTime HD integrata nel Mac è progettata con la massima attenzione alla privacy e utilizza un indicatore luminoso che si illumina di verde quando è attiva. In questo modo, saprai sempre quando la videocamera è accesa”.

Come ulteriore misura di sicurezza, spiega ancora Apple è possibile controllare quali app hanno accesso alla videocamera integrata. “Prima che qualsiasi app possa utilizzare la videocamera su macOS Mojave o versioni successive, devi concedere l’autorizzazione”, evidenziando la possibilità di controllare queste impostazioni nelle Preferenze di Sistema.

Per chi lavora in ambiente dove è ad ogni modo richiesta obbligatoriamente una copertura per la videocamera, Apple offre alcuni suggerimenti:

Assicurasi che lo spessore della copertura per la videocamera non sia superiore a quello di un comune foglio da stampante (0,1 mm).

Evitare di utilizzare una copertura per la videocamera che lascia residui di adesivo.

Se utilizzate una copertura per la videocamera più spessa di 0,1 mm, rimuovetela prima di chiudere il computer.

In alternativa alle impostazioni nelle Preferenze di Sistema disponibili con le versioni versioni più recenti di macOS ( Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Fotocamera) esitono piccole app, ad esempio OverSight di Objective-See , che mostrano un avviso quando qualsaisi app cerca di accede alla webcam o al microfono, permettendo all’utente di concedere o meno l’uso