Logitech potenzia Mac e iPad con MX Master 3 e MX Keys Series, mouse e tastiera pro

Logitech presenta i suoi nuovi Logitech MX Master 3 per Mac e Logitech MX Keys per Mac, aggiornati alle prestazioni premium Master Series e ottimizzate per gli utenti professionisti di Mac e Apple.

Il mouse e la tastiera Logitech più apprezzati per prestazione, disponibili nel colore Space Gray, sono stati messi a punto per integrare al meglio l’ecosistema Apple e aiutare milioni di creatori digitali professionisti che lavorano su Mac e iPad. “Vogliamo dare ai creativi che utilizzano Mac la possibilità di raggiungere il loro pieno potenziale con il nostro mouse e la nostra tastiera leader di settore, in grado di migliorare ogni spazio di lavoro”, ha dichiarato Delphine Donne-Crock, General Manager di Creativity and Productivity di Logitech. “Le ultime novità della linea Master Series sono state ripensate per i creator professionisti che sono alla ricerca dei migliori strumenti per il loro mestiere e che di Apple apprezzano non solo l’estetica, ma anche la maggiore produttività e le migliori prestazioni. Con MX Master 3 e MX Keys per Mac, volevamo offrire la migliore esperienza possibile a chi utilizza Mac e iPad”.

Logitech MX Master 3 per Mac

Logitech MX Master 3 per Mac Advanced Wireless Mouse è progettato per potenziare il Mac e l’iPad con le classiche funzioni Master Series, tra cui lo scorrimento MagSpeed di nuova generazione, che passa silenziosamente dalla modalità click-to-click a quella iper-veloce, una forma progettata per il comfort della mano e un’area del pollice ottimizzata per accedere senza sforzo all’ampia rotellina e ai pulsanti. Il sensore Darkfield 4000dpi permette di tracciare qualsiasi superficie, anche il vetro, e di colpire sempre il pixel giusto quando si lavora su disegni dettagliati di PhotoShop. I profili specifici per le applicazioni ottimizzano il flusso di lavoro per Adobe, Google Chrome, Safari e innumerevoli altre opzioni di personalizzazione. La batteria ricaricabile di MX Master 3 per Mac dura fino a 70 giorni e può essere ricaricata durante l’utilizzo.

Logitech MX Keys for Mac

Logitech MX Keys per Mac Advanced Wireless Illuminated Keyboard offre agli utenti la migliore esperienza di digitazione a basso profilo Logitech in un prodotto dal vero design Mac. Grazie ai tasti sagomati per accogliere la punta delle dita, la tastiera offre un’esperienza di digitazione superiore con un’ottima risposta tattile e una retroilluminazione intelligente. Quando le mani si avvicinano alla tastiera, questa si adatta alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante per fornire caratteri luminosi e nitidi ogni qualvolta ti coglie l’ispirazione. MX Keys per Mac ha un firmware ottimizzato per Mac, è dotata di ricarica USB-C to USB-C e consente di passare facilmente dal MacBook, ad iPad o iPhone.

MX Master 3 x MX Keys – Progettati per Mac

Logitech MX Master 3 per Mac e MX Keys per Mac sono progettati per aumentare le prestazioni. Realizzati pensando ai creatori contenuto, i prodotti della linea Master Series per Mac offrono maggiore velocità e precisione e sono stati sviluppati appositamente per Mac. La potenza di MX è ora ottimizzata per MacOS e compatibile con iPadOS, consentendo di lavorare senza problemi su tutti i dispositivi Apple.

