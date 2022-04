Offerte di primavera OnePlus: su Amazon i migliori smartphone fino al 31% di sconto

Dopo aver visto quelle dedicate a OPPO, le offerte di primavera continuano anche sui prodotti OnePlus. Su Amazon tantissimi smartphone del brand con sconti oltre il 30%, e non mancano le offerte sugli auricolari true wireless della società. In calce la lista con tutti i prodotti in offerta con i rispettivi link per l’acquisto.

Tra le migliori offerte vi segnaliamo l’ultimo OnePlus Nord 2 5G, un terminale con 8 o 12 GB di RAM, a seconda della configurazione scelta, con ricarica rapida da 65W w una tripla fotocamera posteriore. Solitamente il prezzo è di 399 euro per la versione 8+128 GB, o 499 euro per la variante 12+256, ma con gli sconti su Amazon il prezzo si riduce, rispettivamente, a 329 e 399 euro.

In offerta anche OnePlus 9 e 9 Pro, due terminali che hanno ridisegnato certamente il concetto di camera phone, entrambi caratterizzati dal comparto fotografico creato in collaborazione con il marchio Hasselblad, che propongono anche lo schermo Fluid Display 2.0 con elevata frequenza di aggiornamento e tecnologie di ricarica wireless Warp Charge 65T e Warp Charge 50 Wireless: quest’ultima promette prestazioni superiori alla ricarica con cavo degli altri marchi.

La fotocamera principale da 48MP di OnePlus 9 Pro è dotata di un sensore IMX789 progettato in collaborazione con Sony, con un sensore da 1/1,4″. Questo permette prestazioni fotografiche superiori tra cui una 2×2 on-chip lens (OCL), 12-bit RAW, doppio ISO nativo e DOL-HDR. Offre una maggiore velocità di messa a fuoco, quattro volte più informazioni sui colori per una maggiore precisione cromatica, scatti diurni e notturni più puliti e una ridotta sfocatura nei video.

Grazie alle offerte di primavera, OnePlus 9 si acquista a partire da 499 euro, anziché 719, mentre la versione Pro parte da 699 euro nella variante 8+128 GB.

In offerta anche le Buds Z2, auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore, supporto Dolby Atmos e autonomia fino a 28 ore. Solitamente vendute a 99 euro, con gli sconti di primavera su Amazon arrivano a costare 65,50 euro.

Di seguito un elenco completo di tutti i prodotti OnePlus in sconto su Amazon.

OnePlus Buds Z2 – Cuffie wireless con Cancellazione del Rumore con fino a 38h di autonomia e Il supporto Dolby Atmos – Pearl White In offerta a 65,50 € – invece di 99,00 €

sconto 34% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus Buds Z2 – Cuffie wireless con Cancellazione del Rumore con fino a 38h di autonomia e Il supporto Dolby Atmos – Obsidian Black In offerta a 65,50 € – invece di 99,00 €

sconto 34% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Blue Haze In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB ROM Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze) In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Astral Black) In offerta a 499,00 € – invece di 719,00 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky) In offerta a 499,00 € – invece di 719,00 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist) In offerta a 599,00 € – invece di 719,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Grigio (Morning Mist) In offerta a 699,00 € – invece di 919,00 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green) In offerta a 699,00 € – invece di 919,00 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Verde (Pine Green) In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black) In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Grigio (Morning Mist) In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.