Le Offerte Primavera di Amazon sono partite

A seguito del grande successo dello scorso anno, anche per il 2022 Amazon ha deciso di lanciare le Offerte di Primavera: l’evento è partito alle 00:01 di oggi, venerdì 1 aprile, e proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 13 aprile, proponendo centinaia di migliaia di prodotti in sconto fino al 40% con marchi come Samsung, LG, Huawei, Rowenta, Oral B, Eastpack, iRobot, LEGO, Brown, Sony e tantissimi altri.

E’ una sorta di Black Friday primaverile che interessa in particolar modo i nostri lettori in quanto la gran parte dei prodotti in promozione fanno capo alla categoria Tecnologia e, come accade durante la stagione di acquisti di fine novembre, anche qui chi prima arriva difficilmente resta a bocca asciutta.

E’ lecito aspettarsi che le migliori offerte andranno a ruba ed è per questo che Macitynet anche quest’anno seguirà l’evento pubblicando costantemente articoli che si incastreranno tra una notizia e l’altra, in modo da non perdere troppo tempo tra il lancio della promozione e la segnalazione ai nostri lettori.

A tal proposito ricordiamo che parallelamente alle Offerte di Primavera, Amazon ha lanciato anche l’extra-sconto sui Warehouse che si concluderà anch’esso a fine giornata del 13 aprile. Di questo evento abbiamo già parlato più diffusamente in questo articolo.

Nell’attesa di mostrarvi i primi articoli che segnalano le novità più importanti del momento potete già fare un giro all’interno di questa pagina di Amazon dove l’azienda raccoglie tutti i prodotti in sconto compresi quelli appunto che fanno parte dell’Offerta di Primavera attualmente attiva.

Tramite i pulsanti disponibili nella barra superiore potete filtrare i prodotti andando a guardare soltanto le offerte lampo oppure quelle con prodotti a meno di 20 euro, o magari per categoria – casa e cucina, informatica e software, cellulare e accessori, salute, giardino, moda, cinema, giochi, cuffie e musica, arredamento, cancelleria, eccetera – o ancora potete andare a guardare quelli votati con 4+ stelle. Dalla barra laterale potete infine affinare la ricerca selezionando la fascia di prezzo e la percentuale di sconto.

