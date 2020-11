Offerte eBay: smartphone, accessori casa e per il fitness a partire da 30 euro

Continuano le offerte su eBay, e questa volta vogliamo segnalarvi cinque prodotti appartenenti a categorie diverse. In lista trovate due smartphone Android, Oppo e Poco, oltre al Google Nest Mini 2, Mi Band 4 e un aspirapolvere Xiaomi low cost. Ecco la lista della spesa per gli amanti hi tech.

Google Nest Mini 2

Se siete alla ricerca di uno speaker smart per la casa, Google Nest Mini 2 farà al caso vostro. Piccolo e versatile, con una buona qualità del suono, in grado di farvi ascoltare musica da tutte le principali piattaforme di streaming musicale, oltre a consentirvi un facile accesso all’assistente Google, in grado di rispondere alle domande più disparate, oltre che ad offrire il controllo vocale degli accessori smart presenti in casa. Al momento è in offerta a 30,60 euro.

Xiaomi Mi Band 4

Il primo acquisto che ci sentiamo di consigliarvi a questo prezzo è certamente Xiaomi Mi Band 4, non l’ultimo modello disponibile, ma praticamente identico alla Band 5. Il dispositivo supporta la tecnologia Bluetooth 5,0 BLE, che offre una connettività migliorata in termini di velocità ed efficienza, cui si aggiunge un display a colori AMOLED da 0,95 pollici che vanta una risoluzione 120 x 240 px.

Anche questa volta non manca la certificazione 5ATM che rendono la Mi Band 4 resistente alle profondità acquatiche fino a 50 metri (perfetta dunque per le immersioni). Batteria da record grazie all’autonomia fino a 20 giorni grazie alla batteria da 135 mAh integrata.

La Mi Band 4 si acquista cliccando su questo link diretto al prezzo di circa 23,99 euro con spedizione gratuita per l’Italia.

Xiaomi Vacuum Cleaner 1C

Per pulire casa non c’è niente di meglio che di una scopa senza filo. Questa nuova versione dell’aspirapolvere può arrivare fino a 100.000 giri/min, con una potenza di aspirazione massima potenziata di 120 AW. La forza di aspirazione è di 20 kPa, mentre il sistema di filtraggio, sempre a 5 fasi, propone un avanzato meccanismo di separazione multi-ciclone e un filtro HEPA di classe H12, che consente di catturare il 99,97% delle particelle di polvere delle dimensioni di 0,3 micron. Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C offre un’autonomia fino a un massimo di 60 minuti in modalità ECO. All’interno della confezione sono presenti 4 diverse spazzole intercambiabili, adatte a tutte le esigenze di pulizia, per pulire l’intera area della casa, dalle piccole fessure alle superfici delicate. In offerta a 149,99 euro si acquista a questo indirizzo.

Poco X3 NFC

POCO X3 NFC è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Poco è un sotto marchio Xiaomi, e il terminale è dotato di Qualcomm Snapdragon 732G e un display ultra fluido a 120 Hz, ovviamente di connettività NFC (come evidenziato nel nome), quadrupla camera con fotocamera principale da 64 MP (cui si aggiungono altre tre fotocamere rispettivamente da 8 MP, 2 MP e 2 MP). Su eBay costa 219,99 euro.

Oppo A3