Su Amazon iPhone 12 Pro Max torna acquistabile e in spedizione rapida

Su Amazon gli iPhone 12 Pro Max tornano disponibili per l’ordine e la spedizione rapida. È una buona notizia per per volesse comprare questi nuovi modelli; ieri il grande rivenditore on line ha cominciato a venderli contemporaneamente ad Apple ma in pochi minuti la maggior parte delle versioni (in particolare la Blu Pacifico) è andata esaurita.

In pratica in questo momento è possibile acquistare con spedizione rapida, quindi il giorno 13 novembre, tutti i modelli e tutti i colori a 256 e 512 GB. Mancano le versioni da 128 GB.

La spedizione rapida significa che iPhone 12 Pro Max dovrebbe essere spedito venerdì 13 novembre ed essere a casa vostra tra sabato e lunedì 16. In precedenti occasioni quando abbiamo ordinato un iPhone nel giorno di uscita questo è arrivato a casa nostra la domenica.

Per questa ragione, nonostante la versione più economica sia attualmente assente, Amazon batte Apple. Sullo store on line infatti la stragrande maggioranza degli iPhone 12 Pro Max Ecco i tempi di consegna per iPhone 12 mini e Pro Max. Come dire che prima di fine novembre non riceverete il telefono, nel migliore dei casi. In più come abbiamo come abbiamo già spiegato, vende i prodotti Apple a rate e senza alcuna commissione e neppure particolari garanzie. In pratica basta selezionare, come abbiamo spiegato qui, iPhone e spuntare l’opzione “in sei rate” per vedere dilazionato il pagamento. Per saperne di più di questa opzione leggete quanto abbiamo scritto al proposito di iPhone 12 e iPhone 12 Pro.