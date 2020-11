Stadium, il browser creato dai fan che abilita Google Stadia su iOS

Stadium è di nuovo disponibile per il download su Apple App Store. Si tratta di un browser gratuito creato dai fan, che offre un modo per giocare a Stadia, il servizio di cloud gaming di Google, su iPhone e iPad, rilasciato per la prima volta a settembre. Apple aveva ritirato l’app a ottobre, ritenendo che lo sviluppatore Zach Knox aveva fatto uso di “API pubbliche in un modo non prescritto da Apple”. Ora che Knox ha trovato una soluzione al problema, il gigante della tecnologia ha dato a Stadium 1.2 il suo timbro di approvazione.

Apple ha rivisto le sue linee guida su App Store un paio di mesi fa, in modo da consentire ai servizi di giochi in streaming come Google Stadia e xCloud di Microsoft di funzionare su dispositivi iOS, anche se con una limitazione: ogni gioco dovrebbe essere rilasciato su App Store come titolo singolo, il che vanifica lo scopo di avere un abbonamento al cloud gaming. Tuttavia, Stadia non è ancora ufficialmente disponibile per iOS, motivo per cui i fan hanno cercato di sviluppare soluzioni alternative per il servizio. Stadium funziona avviando il browser su iOS come si si trattasse di Chrome, dando accesso alla libreria di giochi di Stadia. Supporta anche una varietà di controller, inclusi i gamepad Xbox e DualShock.

Detto questo, Stadium 1.2 potrebbe non supportare più i controller Bluetooth. Knox afferma che le modifiche che sono state apportate per ottenere l’approvazione di Apple sembrano inibire la capacità del browser di lavorare con i gamepad Bluetooth, sebbene lo sviluppatore abbia dichiarato di averlo fatto funzionare più di una volta, ma non ogni volta che che si provava. Ad ogni modo, non sappiamo quanto Stadium reggerà in App Store, se volete scaricarlo non vi resta che cliccare a questo indirizzo.