MacBook Pro 2021, per gli utenti il blooming non è un problema

I nuovi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici condividono la stessa tecnologia di visualizzazione mini-LED dello schermo di iPad Pro da 12,9 pollici; ciò nonostante, non sembrano soffrire troppo dell’effetto blooming, ben visibile invece su ‌iPad Pro‌.

I nuovi MacBook Pro e ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici propongono schermi con tecnologia mini-LED, che utilizza zone di oscuramento e illuminazione locale, grazie alle quali specifiche aree dello schermo possono diventare completamente nere quando non sono utilizzate, ottenendo neri più ricchi e una migliore efficienza energetica.

A differenza dei display tradizionali, che controllano i singoli pixel, i display con zone di luminosità differenziate, come i pannelli mini LED, gestiscono zone separate anziché singoli pixel. Se una zona di attenuazione è illuminata, potrebbero essere visibili artefatti nelle zone immediatamente vicine con uno sfondo nero, portando all’effetto indicato come blooming in gergo tecnico, un alone luminoso, come mostrato nell’immagine in basso presa da un iPad Pro‌ da 12,9 pollici.

L’effetto blooming è in genere evidente solo durante la visualizzazione di contenuti o testo bianchi su sfondo completamente nero, soprattutto osservando di lato. Dato che i nuovi MacBook Pro 2021 includono la stessa tecnologia mini LED degli iPad Pro, alcuni utenti temevano che anche i nuovi notebook professionali soffrissero dello stesso problema di iPad Pro mini LED.

Secondo i rapporti e le recensioni degli utenti, non è così. Brian Tong ha notato nella recensione del nuovo MacBook Pro da 16 pollici M1 Max che mentre il fenomeno è ancora presente, è visibile solo con “sfondi neri profondi e testo bianco brillante, o un logo bianco che lo contrasta”. Inoltre rileva che l’effetto blooming risulta molto più pronunciato se il display viene ripreso in foto o video, ma che risulta invece molto meno evidente se osservato ad occhio nudo.

Anche i nuovi proprietari di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici hanno condiviso le proprie opinioni su Internet, oltre che sul forum di MacRumors, riportando che il nuovo MacBook Pro sfrutta meglio i mini LED e le zone di attenuazione:

Confrontando l’iPad Pro da 12,9″ e il nuovo MacBook Pro da 16″, il MacBook Pro è leggermente migliore. Molto meno effetto polveroso. Detto questo, sono entrambi schermi fantastici. Quando ho usato per la prima volta l’iPad sono rimasto davvero colpito dallo schermo. Quando ho usato per la prima volta il MacBook Pro sono rimasto completamente sbalordito

L’utente che si firma DetroitBORG ha anche notato su Twitter che l’effetto blooming sui nuovi MacBook Pro è quasi “impercettibile” rispetto a iPad Pro‌ da 12,9 pollici. Il display Liquid Retina XDR dei nuovi MacBook Pro, ricordiamo include diverse nuove funzionalità, tra cui una maggiore luminosità per i contenuti HDR e ProMotion, che consente una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

iPad Pro‌ da 12,9 pollici include 2.500 zone di attenuazione e, sebbene non sia del tutto chiaro quante zone ci siano rispettivamente nei MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, sembra che Apple abbia migliorato la sua tecnologia di visualizzazione con il nuovo portatile di fascia alta, senza dubbi impiegando una matrice più definita di mini LED.