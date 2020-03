Tutte le Offerte degli operatori telefonici rivoluzionate dal coronavirus: Giga in regalo

Sono giorni in cui il governo ha invitato tutto a stare a casa, per combattere l’epidemia del coronavirus in corso nel nostro paese. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha lanciato nei giorni scorsi un progetto chiamato “solidarietà digitale”, dapprima solo per le zone rosse del nord, successivamente esteso a tutto il territorio nazionale, che da giorni è un’intera zona rossa. L’obiettivo è quello di aiutare persone, professionisti e aziende a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita. Al progetto hanno aderito anche gli operatori di telefonia mobile, regalando ai propri utenti giga e minuti di chiamate gratis. Ecco tutte le offerte in corso.

Windtre

L’operatore Windtre mette a disposizione dei propri clienti 100 GB gratuiti da sfruttare entro 7 giorni a partire dalla ricezione dell’SMS informativo, che dovrebbe essere inviato in questi giorni a tutti gli utenti ricaricabili.

Altresì, Windtre Business ha messo a disposizione dei propri clienti la possibilità di aderire ad un piano tariffario con Minuti e Giga illimitati sia per nuove linee mobili che per linee già esistenti azzerando i costo del cambio piano tariffario.

Tutte le iniziative saranno disponibili a partire dal prossimo 18 Marzo.

Vodafone

Vodafone Business, per facilitare l’adozione del lavoro da remoto, offre su tutto il territorio nazionale un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce, così da restare restare in contatto con colleghi, clienti e amici. L’attivazione è automatica e il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione.

Tim

Anche Tim regala GB illimitati da mobile per 1 mese a tutti i clienti con un piano dati già attivo. L’offerta si attiva dall’APP My TIM, accedendo alla sezione TIM Party o dalla pagina web dedicata. a Tim Party.

Altresì, Tim offre chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile a tutti i clienti con un profilo voce a consumo.

Fastweb

Dalla seconda metà di marzo Fastweb metterà a disposizione di tutta la community dei propri clienti mobile 1 milione di Giga gratuiti da condividere sino all’esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nella loro offerta. L’adesione sarà totalmente automatica: i clienti non dovranno fare nulla, il plafond di dati a disposizione nel loro piano tariffario si fermerà e potranno utilizzare il traffico dati in regalo.

iliad

Iliad, nuovo operatore mobile italiano mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali, e verso mobili in USA e Canada, su tutto il territorio nazionale a chiunque abbia sottoscritto l’offerta Voce fino all’11/3/2020.

Il servizio si attiva e disattiva automaticamente; un SMS confermerà l’attivazione della promozione.

