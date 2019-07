Offerte Prime Day: HD Seagate, WD e LaCie scontatissimi fino al -48%

Fame di spazio per i vostri file? Potete soddisfarla ad un costo irrisorio grazie ai dischi in offerta su Amazon per il Prime Day. Non siamo parlando di dischi SSD, di cui avete un campione qui, ma di dischi tradizionali a piatti magnetici che sono ad oggi il massimo per chi cerca il migliore prezzo per Giga archiviato.

Ovviamente un disco di questo tipo non è in grado di competere in fatto di velocità con un SSD, ma come sistema di back up oppure per archiviare grandi file che non devono essere sempre disponibili, rappresentano l’optimum specialmente ai prezzi Prime Day. Qui sotto abbiamo selezionato non solo i migliori proprio nel rapporto capacità-prezzo, ma anche quelli che sono ad oggi al minimo storico.

Volete seguire il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci: