Oltre 500 film rari gratis in streaming grazie alla Cineteca di Milano

Il ricchissimo archivio filmico della Cineteca di Milano è accessibile al pubblico è disponibile online. Si tratta di una parte importante del catalogo della Videoteca di Morando di Milano, che offre presso la Biblioteca omonima oltre 5mila unità di film tra blu-ray e dvd.

I titoli contrassegnati con l’etichetta “In Videoteca” non sono consultabili in streaming, ma si possono prenotare per essere visionati presso la Biblioteca di Morando, da quando sarà possibile la riapertura. Per ora, come per tutti gli altri istituti ed enti della cultura, è stata disposta dal Governo la chiusura temporanea per il contenimento del Coronavirus.

I filmati non sono quelli più comuni che si possono trovare sulle normali piattaforme di tv in streaming, ma veri e propri tesori filmici: documentari, classici, cortometraggi d’epoca che altrimenti non sarebbe possibile riconoscere.

Tra i classici della letteratura italiana sono stati resi disponibili I Promessi Sposi, nella trasposizione cinematografica di Mario Bonnard del 1922, compresi i tagli censura dell’edizione finale, documenti inediti assenti completamente da qualsiasi copia del film disponibile.

Tra questi, Le avventure di Max (pellicola francese dei primi del Novecento), Colpa e pentimento (Cines, 1906), Battaglia di Palle di Neve (Italo Pacchioni, 1896), Funerali di Giuseppe Verdi (Italo Pacchioni, 1901).

Si può scoprire come nacque la Cineteca di Milano direttamente dalle parole del suo fondatore Luigi Comencini nel cortometraggio Il museo dei sogni, in cui il maestro ricostruisce la missione di recupero, conservazione e salvaguardia delle pellicole che erano destinate al macero.

Nel settembre 2019 è stata inaugurata la Videoteca di Morando, una vasta library di film consultabili nella Biblioteca Morando a Milano da una postazione dedicata. Al momento sono presenti nel catalogo più di 500 titoli, e ogni settimana verranno caricati almeno 20 nuovi film. Oltre alla consultazione in loco di DVD e Blu-ray, la videoteca offre anche un servizio streaming, grazie al quale è possibile visionare online filmati esclusivi, restaurati e digitalizzati appositamente dal MIC Lab di Cineteca Italiana.

Per farlo basta registrarsi sul sito della Fondazione Cineteca di Milano.

