Oltre Windows, Microsoft lavora alla super intelligenza

Nella corsa sfrenata all’Intelligenza Artificiale l’ultima novità arriva da Microsoft: il colosso di Windows ha deciso che non competerà per creare AI generaliste con capacità infinite, ma punterà invece a creare una super intelligenza umanista, specializzata in settori che possano apportare benefici concreti.

L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dalla firma del nuovo accordo con OpenAI: Microsoft mantiene l’accesso alle più recenti tecnologie dei creatori di ChatGPT ancora per diversi anni.

La scelta di non impiegarle per creare una super intelligenza artificiale generalista, deriva da una riflessione di Mustafa Suleyman, responsabile AI di Microsoft, tra i massimi esperti al mondo, cofondatore di DeepMind. Infatti il dirigente dubita che l’uomo sia in grado di controllare macchine autonome in grado di migliorarsi da sole.

L’AI umanista con capacità sovrumane

Per le ragioni di cui sopra Suleyman e Microsoft hanno deciso di creare una super intelligenza umanista, in parole semplici una tecnologia per risolvere problemi ben definiti e in grado di apportare benefici concreti. Il responsabile AI di Microsoft ha le idee chiare e nel suo lungo post porta esempi concreti: modelli AI per risolvere i problemi di accumulo delle batterie, un altro modello specializzato nelle molecole e nei materiali.

Suleyman è convinto che al contrario delle grandi AI generaliste potenzialmente pericolose per l’uomo, le sue AI specializzate non presentano praticamente alcun rischio esistenziale. Ma anche se le AI di Suleyman non sono giganti e generaliste, puntano comunque a essere super intelligenze dotate di poteri sovrumani, come precisa lo scienziato.

Il team Microsoft Superintelligence e la diagnosi medica

Nasce così il team MAI Superintelligence all’interno di Microsoft: il primo tra gli obiettivi prefissati è quello di creare una super AI specializzata nella diagnosi medica. Suleyman e Microsoft sono ambiziosi: prevedono che la loro super intelligenza medica sarà pronta entro due o tre anni.

È facile prevedere che seguiranno lavori sulle super intelligenze per materiali e molecole o in altri campi specifici che rispondano alla selezione di Suleyman “”L’umanesimo ci impone di porci sempre la domanda: questa tecnologia serve gli interessi umani?”.

Per la super AI in campo diagnosi medica Microsoft non ha dubbi: se riuscirà davvero a crearla aumenterebbe le aspettative di vita e gli anni in salute grazie a una prevenzione con capacità sovrumane.

