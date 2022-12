OnePlus 11 arriva in Cina il 4 gennaio

OnePlus 11 verrà lanciato a livello globale il 7 febbraio, ma lo smartphone di punta farà il suo debutto in Cina all’inizio del prossimo anno, per l’esattezza il 4 gennaio prossimo. L’annuncio arriva in via ufficiale direttamente dal produttore.

L’azienda ha anche annunciato praticamente tutte le specifiche del terminale top di gamma, tra cui il processore, la RAM e la memoria ROM, così da dimostrare a tutti che si tratta di un terminale premium.

Lo si comprende anche solo leggendo il processore che sarà ospitato all’interno. OnePlus 11 sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, già annunciato con i recenti terminali di Xiaomi e Vivo. Si tratta di un chip che promette, non solo i soliti miglioramenti della velocità, ma anche aggiornamenti all’intelligenza artificiale, alle funzionalità della fotocamera, alle velocità 5G e alla grafica, incluso il supporto del ray tracing, che farà certamente la felicitò dei giocatori mobili.

Quanto alla memoria RAM, il dispositivo ne avrà a disposizione 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, a seconda della versione, insieme a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. A livello software dovrebbe arrivare con la versione Color 13 di Android 13 già a bordo. Le specifiche complete della fotocamera devono ancora essere rilasciate, ma quasi certamente il dispositivo ne implementerà tre su un modulo circolare con il marchio Hasselblad.

Insieme allo smartphone (mostrato nei colori verde e nero), OnePlus dovrebbe svelare gli auricolari Buds Pro 2 e TWS, sempre il 4 gennaio, che arriveranno sempre a febbraio a livello internazionale. Quasi certamente l’evento del prossimo 4 gennaio svelerà tutte le ulteriori caratteristiche e specifiche tecniche.

Si attendono informazioni anche sul listino, anche se quello cinese potrà dare solo una prima informazione, mentre per l’esatto costo europeo si dovrà attendere il mese di febbraio. Da notare, inoltre, che il 5 gennaio 2023 prenderà il via il CES 2023, con tante altre presentazioni tecnologiche al seguito.