Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è pronto per gli Android top

Qualcomm prova ancora una volta a sfidare la supremazia Apple nei chip mobile con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, piattaforma e chip modem ancora più ricchi di funzioni smart e intelligenza artificiale per migliorare ogni aspetto e funzione dei terminali: è il nuovo chip top di gamma del costruttore che offre una anteprima di quello che i prossimi Android di fascia alta potranno fare o meno.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mette a disposizione un processore a otto core: quello principale più potente e veloce è un core basato sull’architettura ARM Cortex-X3 che funziona a 3,2 GHz. Sul modello precedente i core ad alte prestazioni erano tre, ora diventano 4 e funzionano a 2,8 GHz, Infine tre core CPU ad alta efficienza che funzionano a 2 GHz.

Secondo il costruttore le prestazioni CPU migliorano del 35% rispetto al modello precedente, ma con un risparmio energetico del 40%. In modo simile la GPU Adreno che gestisce la grafica è fino al 25% più veloce, offrendo un risparmio energetico del 45%. Nel chip, costruito con tecnologia a 4 nanometri come il predecessore, migliorano sensibilmente anche le prestazioni di Intelligenza Artificiale del processore Hexagon, fino a 4,35 volte più veloce, ora in grado di gestire compiti più complessi, inclusa la traduzione multipla in più lingue in tempo reale.

Qualcomm dichiara che Snapdragon 8 Gen 2 è il primo SoC con supporto per il nuovo standard Wi-Fi 7: a bordo c’è anche il chip modem Snapdragon X70 annunciato al Mobile World Congress. Anche in quest’ultimo è sfruttata l’IA per migliorare ricezione e velocità 5G. I terminali Android con questa piattaforma possono sfruttare due SIM 5G attive in contemporanea. Notevole anche il supporto per la registrazione e riproduzione di video 8K fino a 60 frame al secondo, peccato però che il supporto per l’uscita video, sia sullo schermo del terminale che su monitor esterni, arrivi al massimo a 4K.

Per la fotografia invece c’è il supporto per tutti i sensori di ultima generazione, per lo più Sony e Samsung, fino alla risoluzione di 200 MP. Il processore per immagini Spectra sfrutta la segmentazione semantica in tempo reale sia per le foto che per i video, in questo modo il sistema riconosce il soggetto, inclusi persone, volti, capelli, vestiti, cielo e così via, per migliorare i singoli elementi.

Nel comparto giochi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 offre accelerazione hardware per il ray tracing, oltre a essere il primo chip mobile con supporto per Metahumans Framework di Unreal Engine 5 per riprodurre personaggi umani foto realistici all’interno dei giochi.

I primi terminali Android con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sono in arrivo da Asus RoG, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Xiaomi e ZTE: i primi arriveranno entro la fine del 2022. Ulteriori dettagli e primi lanci potrebbero arrivare durante l’evento Snapdragon Summit 2022 che si svolge fino al 17 novembre.

Qualcomm prevede che Apple inizierà a usare il suo primo chip modem proprietario nel 2025. Tutti gli articoli che parlano di Qualcomm sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.