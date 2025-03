iPhone 16e e Samsung S25 senza MagSafe, la soluzione è semplice

Pubblicità

C’è almeno un modo per utilizzare telefoni come il Samsung S25 o il nuovo iPhone 16e con gli accessori MagSafe: comprando la custodia giusta.

Annunciato mercoledì scorso, l’ultimo iPhone di Apple è arrivato a sorprenderci non tanto per quello che ha, ma per quello che non ha. Come appunto la tecnologia MagSafe, necessaria per poter sfruttare il sistema di calamite per l’allineamento ai caricatori e a tutti i vari accessori che ne condividono la tecnologia.

Una scelta discutibile non solo per la ricarica limitata allo standard Qi di prima generazione che può assorbire solo 7.5 Watt, ma appunto per la mancata possibilità di agganciarlo magneticamente a cose come dischi SSD, hub, supporti per auto e tutti gli altri accessori che sfruttano i magneti del MagSafe per fissarsi saldamente al dorso del telefono ampliandone le capacità.

Di iPhone 16e abbiamo già parlato in più occasioni esprimendo il nostro personalissimo parere a caldo. Lo abbiamo anche messo a confronto con iPhone SE di cui prende naturalmente il posto e con iPhone 15 per via del prezzo sovrapponibile in questo momento. Sul comprarlo o meno il discorso è soggettivo, ma abbiamo comunque scritto un articolo per aiutarvi a capirlo.

Il discorso con Samsung è sovrapponibile per l’assenza di una compatibilità magnetica con gli accessori ma diverso nella sua essenza visto che la tecnologia MagSafe è esclusiva di Apple e non ci si potrebbe aspettare certo diversamente (anche perché dovrebbe quantomeno pagarne i diritti di utilizzo, che sarebbe sì possibile ma tutt’altro che probabile).

La soluzione

Come dicevamo sul mercato sono tuttavia presenti diverse custodie dotate di potenti magneti disposti in maniera tale da allinearsi millimetricamente con quelli predisposti dal sistema Apple ed aggiungere quindi una compatibilità altrimenti impossibile.

In questo modo anche l’ultimo iPhone 16e può usare tutti gli accessori MagSafe, ma anche telefoni di altri marchi come appunto i Samsung Galaxy S24 e S25, Ultra compresi. Un bel vantaggio anche solo per il fatto di poter allineare con precisione il caricatore per beneficiare di una ricarica senza fili priva di interferenze.

Alcuni esempi

Vi elenchiamo qui di seguito alcune di queste custodie separando quelle già pronte per il nuovo iPhone 16e da quelle che invece possono essere indossate dai più recenti telefoni di Samsung.

A parte la compatibilità MagSafe, sono custodie che per il resto delle caratteristiche non differiscono dalla gran parte di quelle che trovate in commercio. Alcune completamente trasparenti per non nascondere il design del telefono, altre più semplici e anonime. Tutte comunque protettive nei confronti del dorso, dei bordi e dei pulsanti. E nel caso di iPhone 16e, con un risparmio di circa 10 € rispetto al prezzo di listino delle custodie originali Apple.

Per iPhone 16e

Per Samsung S25

Altri accessori per iPhone

