Openmediavault 5, il software per NAS diventa anche server per Time Machine

Con l’ultima versione Openmediavault 5 il software per NAS può essere utilizzato come server SMB per backup e recupero dati con time Machine dei Mac collegati in rete. Ricordiamo che Openmediavault (OMV) è un software basato su una distribuzione Debian Linux, utilizzabile come soluzione network attached storage (NAS) che mette a disposizione servizi quali SSH, (S)FTP, SMB/CIFS, media server DAAP, RSync, client BitTorrent e altri ancora. Tra le peculiarità del framework, la possibilità di poter essere espanso tramite plugin.

È una soluzione utilizzabile in piccoli uffici e nell’ambito domestico, permettendo a chiunque di avere una soluzione pronta per installare e gestire con semplicità un Network Attached Storage (NAS) collegato alla rete condividendo memorie di massa (es. uno o più dischi rigidi) all’interno della propria rete o dall’esterno.

Gli sviluppatori hanno da poco rilasciato la versione 5 definitiva di Openmediavault, in sviluppo da diverso tempo, Tra le tante nuove funzionalità, evidenziamo il supporto per Time Machine tramite la condivisione file Server Message Block (SMB). È in pratica possibile usare il sistema come server SMB per configurare Time Machine. Dopo aver selezionato il disco di rete nelle preferenze Time Machine sul Mac, Time Machine si connette automaticamente al sistema di rete quando è il momento di eseguire il backup dei dati o ripristinarli.

Con le versioni precedenti di Openmediavault era necessario sfruttare un plugin e questo offriva il supporto per server AFP (Apple Filing Protocol), il vecchio protocollo del sistema operativo del Mac per i servizi di condivisione dei file.

Da macOS Sierra, in poi, lo ricordiamo, Time Machine è utilizzabile anche con le condivisioni SMB (il protocollo di condivisione dei file usato da Windows), protocollo che ha sostituto AFP. Affinché il sistema di condivisione sia effettivamente utilizzabile con Time Machine è necessario il supporto delle ultime versioni di SMB ed è di tali specifiche che Openmediavault ha beneficiato con gli ultimi update.

Usando Openmediavault potete creare un NAS sfruttando un vecchio Mac o PC che magari non usate più. A questo indirizzo le istruzioni su come procedere con varie tipologie di hardware, inclusa la possibilità di creare un NAS con Raspberry Pi 1 di terza generazione o seguenti.

