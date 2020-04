Apple, Laurene Powell Jobs e DiCaprio creano America’s Food Fund

E’ appena nato il fondo alimentare americano, associazione che mira a garantire l’accesso al cibo a tutte le persone negli Stati Uniti nei giorni dell’emergenza Coronavirus: questa iniziativa battezzata con il nome ufficiale America’s Food Fund, è il risultato della collaborazione tra Apple, Laurene Powell Jobs, Leonardo DiCaprio – tra gli attori più impegnati quando si ha a che fare con le tematiche ambientali – e la fondazione Ford, che hanno già messo insieme dodici milioni di dollari per darle il via sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe.

I proventi andranno a beneficio di diverse organizzazioni no profit, come ad esempio la World Central Kitchen, guidata dallo chef di fama mondiale José Andrés, che ha recentemente parlato dell’iniziativa America’s Food Fund con Oprah Winfrey e il CEO di Feeding America Claire Babineaux-Fontenot nell’ultimo episodio Oprah Talks COVID-19 andato in onda su Apple TV+.

Dal canto suo Tim Cook ha recentemente dichiarato che «Nessuno può star bene se non è ben nutrito. Possiamo superare questa crisi solo se ci assicuriamo che ogni persona abbia gli elementi essenziali di cui ha bisogno per prendersi cura di se stessa, della propria famiglia e delle persone vulnerabili che fanno parte della propria vita».

«World Central Kitchen e Feeding America svolgono un lavoro eroico e se c’è una lezione che possiamo imparare da questo momento è che siamo più forti e maggiormente resilienti quando ci sostentiamo l’un l’altro». Prima della pandemia di coronavirus in corso, oltre 37 milioni di persone hanno trovato difficoltà nel reperire il cibo necessario al proprio sostentamento e secondo le recenti stime, purtroppo, questo numero sembra essere destinato ad aumentare. La raccolta fondi è disponibile da questa pagina.

