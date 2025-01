Il widget di Opera su iOS telecomanda il browser

Pubblicità

Opera ha aggiornato il browser omonimo per iPhone e iPad, e una delle novità dell’ultimo aggiornamento è un modo più semplice per interagire con Aria, l’assistente AI integrato, sfruttando direttamente il widget dedicato nella schermata Home.

Gli sviluppatori spiegano che i widget nella Home Screen sono personalizzabili e permettono di accedere a funzionalità chiave del browser con un solo tap; si può, ad esempio, usare un widget per aprire una finestra privata o chiedere informazioni all’AI Aria. Tenendo premuto un po’ più a lungo sull’icona, vengono mostrate scorciatoie, funzionalità che, nelle intenzioni degli sviluppatori, dovrebbero velocizzare l’attività di browsing richiamando voci quali “Nuova scheda”, “Nuova scheda riservata”, “Cerca”, “Chiedi ad Aria”.

Di particolare interesse il fatto che l’AI Aria (che accede a dati forniti da OpenAI e Google) è ora disponibile per tutti, anche senza essere loggati con un account Opera. È possibile porre domande sia digitando i testi sia con la voce (nel browser basta fare tap sull’icona a forma di microfono in fondo a destra, sulla casella di ricerca), cercare sul web e anche generare immagini sfruttando il modello Imagen 3 di Google (il limite è di 5 immagini al giorno se si usa l’AI senza essere loggati; con la registrazione il limite per la generazione sale a 30 immagini al giorno).

A detta di Opera Software, gli utenti iOS del suo browser sono cresciuti di recente: “Aggiornamenti come questi, innovativi e focalizzati sugli utenti, hanno di recente stimolato una crescita significativa di Opera per iOS. Tra settembre e novembre 2024, il nostro browser ammiraglia per iPhone, ha registrato una crescita del 33% come nuovi utenti in tutta l’Unione europea, e una crescita del 31% in tutto il mondo”.

La versione mobile di Opera richiede iOS 14/iPadOS 14 o seguenti, è multilingua (italiano compreso), “pesa” 86,6MB e si scarica gratis dall’App Store.

