LEAP, grande debutto della fiera hi-tech che sfida il CES

L’edizione inaugurale di LEAP ha stabilito nuovi record per un evento tecnologico di debutto, attirando oltre 100.000 partecipanti da più di 80 paesi. Più di 700 espositori tra cui le aziende tecnologiche più importanti nel mondo e oltre 1.500 tra le start-up più innovative, insieme a oltre 500 relatori internazionali hanno partecipato a LEAP22, rendendolo la più grande prima edizione di sempre per un evento tecnologico.

Durante LEAP22 sono stati annunciati oltre 6,4 miliardi di dollari di investimenti e nuove iniziative tecnologiche, con un milione di dollari assegnato ai vincitori della Rocket Fuel Start-up Competition, un concorso internazionale pensato per trovare e premiare le migliori nuove idee di business. LEAP22 ha visto l’annuncio di molteplici investimenti e fondi per start-up e imprenditori, per oltre 266 milioni di dollari.

Tra gli annunci c’è stato il completamento della chiusura del secondo round del fondo Khwarizmi Ventures con un valore di 69,8 milioni di dollari; l’investimento nel fondo Emkan VC di oltre 49,8 milioni di dollari e il lancio da parte della Saudi Venture Investment Company dell’Investment in Advanced Stage Funds, con un valore di oltre 134 milioni di dollari, per promuovere la crescita delle start-up. È stata anche rivelata una nuova partnership per costruire start-up tra Unifonic e TheSpaceKSA, chiamata UnifonicX.

Tra gli accordi con le start-up, Nana ha chiuso un round di investimento guidato da FIM Partners e STV Fund, per un valore di 50 milioni di dollari; Quant ha chiuso un round di investimento di 800.000 dollari guidato da VentureSouq con la partecipazione di RaedVC e Seedra, e ha anche annunciato un ulteriore round di investimento. Muzn Artificial Intelligence ha raccolto un round di investimento di 10,1 milioni di dollari, guidato da Raed Ventures con la partecipazione di Shorooq Partners, VentureSouq, Sukna Ventures e altri; Taffi ha raccolto più di 1,8 milioni di dollari di investimento, e SIFI e Tamawal hanno chiuso round pre-seed.

Rocket Fuel Start-up Competition

Le start-up di tutto il mondo si sono affrontate nella Rocket Fuel Start-up Competition, promuovendo le loro idee di business innovative ai venture capitalist e ai principali investitori internazionali, per vincere una parte del montepremi di un milione di dollari. Sette start-up sono risultate vincitrici, portando a casa premi in denaro per nuove idee di business entusiasmanti e d’impatto, valutate in base a creatività, innovazione, potenziale, funzionalità e impatto su persone e società.

Michael Champion, Regional Executive Vice President – MEA, Informa, ha dichiarato che LEAP22 è un successo rivoluzionario, in grado di attirare il più grande pubblico superando anche il CES, e stabilendo un nuovo record per il maggior numero di partecipanti a una nuova piattaforma.

«LEAP22 è stato in grado di portare a Riad i principali nomi in campo tecnologico, con le migliori nuove start-up, presentando innovazioni all’avanguardia che rimodelleranno il mondo intorno a noi. Vorremmo ringraziare i nostri relatori di livello mondiale, gli sponsor e i partner e non vediamo l’ora di ospitare un LEAP ancora più grande il prossimo anno» dichiara Champion.

L’edizione di debutto di LEAP è stata sponsorizzata da stc, Ericsson, Mobily, Huawei, Cisco, SAP, Microsoft, Saudi Digital Academy, National Technology Development Program, Monsha’at e Jahez.

Ricordiamo che proprio a Riad Apple ha inaugurato la sua nuova Developer Academy interamente dedicata alle donne.