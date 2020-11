OPPO presenta il sistema di gestione del colore: dalla ripresa alla riproduzione: HDR, 10 Bit e DCI-P3

OPPO presenta il suo Full-Path Color Management System, che sarà adottato per la prima volta nella serie OPPO Find X3 nel 2021. Si tratta del primo sistema di gestione del colore per Android a supportare l’intera gamma DCI-P3 e la profondità di colore a 10 bit di acquisizione, memorizzazione e visualizzazione, così da avere un’esperienza di visualizzazione con una riproduzione del colore autentica e accurata.

Considerando che le tendenze future evidenziano la presenza di un’ampia gamma di colori e di un’elevata profondità, il team di ingegneri di OPPO ha lavorato sulla riproduzione del colore migliorando il sistema e l’hardware a supporto. Il sistema è una soluzione end-to-end, che copre tutti i passaggi dall’acquisizione delle immagini, al calcolo, alla codifica, alla memorizzazione, alla decodifica e infine alla visualizzazione, supportando un’immagine HEIF con profondità di colore a 10 bit e l’ampia gamma di colori P3.

Inoltre, OPPO supporterà sensori di immagine con modalità HDR Digital Overlap (DOL). Nella tecnologia DOL-HDR, OPPO sintetizza diverse condizioni di esposizione in un’immagine. Pertanto, i colori brillanti vengono catturati anche quando le immagini sono scattate in controluce.

Rispetto alla profondità di 8 bit, la profondità di colore a 10 bit migliora il gradiente di colore per migliorare la qualità del contenuto visivo durante la creazione e il post-editing. Nel frattempo, con una dimensione di appena il 50% circa di un’immagine JPEG, il nuovo formato HEIF supporta pienamente un’ampia varietà di contenuti multimediali, come immagini statiche, Exif, informazioni sulla profondità e video dinamici, dando così agli utenti una maggiore libertà creativa.

In questo momento, OPPO sta unendo le forze con l’Università di Zhejiang con l’obiettivo di trovare la soluzione ottimale per la correzione del colore campionando i potenziali utenti con un’accurata quantificazione del test di visione a colori.

Il sistema di gestione del colore a percorso completo sarà disponibile per la prima volta nella serie Find X3, l’ammiraglia di OPPO del 2021.

