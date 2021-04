OPPO Watch e band sono ora compatibili con iPhone

Uno dei rivali più agguerriti di Apple Watch è finalmente compatibile con iPhone: stiamo parlando di OPPO Watch, orologio smart tra i più simili all’indossabile della Mela. Non solo, la società cinese ha reso compatibile con iPhone anche la sua ultima smartband.

I possessori di dispositivi indossabili Watch e Band di OPPO possono ora utilizzare questi dispositivi con iPhone, grazie all’app di supporto HeyTap Health di OPPO (il link per scaricarla è in calce in questo articolo), che arriva su App Store. Notata da XDA Developers, l’app HeyTap consente agli utenti di OPPO di raccogliere e analizzare i dati di tracciamento della forma fisica provenienti dai dispositivi indossabili della società cinese.

Grazie all’applicazione, gli utenti potranno personalizzare i quadranti dell’orologio, le impostazioni di allenamento e salute, oltre a poter sincronizzare i dati di tracciamento con l’app Apple Salute. Inoltre, l’app tiene traccia dei dati SpO2 per i livelli di ossigenazione del sangue, potendo anche tenere sotto controllo la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e gli obiettivi di attività quotidiana.

È incluso anche il supporto per le notifiche iOS, in modo che gli utenti OPPO possano ricevere le notifiche in entrata su iPhone al polso. Ricordiamo che OPPO ha lanciato il suo orologio lo scorso anno, e da molti è stato accolto come un vero e proprio clone di Apple Watch, nonostante l’azienda abbia propagandato il suo design esclusivo. Tra le sue principali caratteristiche il display AMOLED curvo, e le sue funzionalità per la salute.

Trovate tutte le informazioni su OPPO Watch direttamente a questo indirizzo, mentre per tutto quello che riguarda il brand lo trovate a questo indirizzo. L’app per abbinare OPPO Watch e Band ad iPhone la si scarica gratis da qui.

Per chi invece è interessato ad Apple Watch, in questo articolo di macitynet i consigli su quale scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.