Oppo Watch è ufficiale e somiglia tanto tanto ad Apple Watch

OPPO è cresciuta negli ultimi anni con i suoi smartphone dal rapporto qualità prezzo pressoché impareggiabile. Da un lato si è fatta strada grazie a specifiche tecniche top di gamma, unite a prestazioni e design. Adesso, il produttore prova a entrare anche nel mercato degli smartwatch. Già anticipato a gennaio e febbraio di quest’anno, è stato presentato oggi Oppo Watch, che molti potrebbero addirittura scambiare per un Apple Watch, tanta è la somiglianza.

OPPO Watch è stato annunciato nelle scorse ore durante un apposito evento in Cina. L’azienda ha propagandato il suo design esclusivo (non ci sembra troppo esclusivo!), il display AMOLED curvo, e le caratteristiche sulla salute. Gode anche di reparto cellulare incorporato, e gli utenti potranno contare anche su una vasta gamma di cinturini in gomma o pelle. OPPO Watch sarà in vendita alla fine del mese in Cina.

Ovviamente, tra le sue principali funzioni, lo smartwatch offre all’utente notifiche, telefonate, messaggi, musica e persino una sorta di App Store a bordo, naturalmente con app differenti da quelle presenti su watchOS, anche in considerazione del fatto che l’orologio propone un sistema operativo basato su Android. Gode di una resistenza all’acqua fino a 50 metri e offre un’esperienza per gli allenamenti simile a quella che si trova su watchOS, almeno sulla carta.

Gode, però, di una funzione che Apple Watch non ha: il monitoraggio del sonno. Apple Watch non offre ancora questa funzionalità, sebbene ci siano diverse buone opzioni in tal senso disponibili su App Store. Peraltro, si ritiene che il monitoraggio del sonno sia una delle novità principali in arrivo su Apple Watch 2020.

OPPO Watch ha una durata della batteria di 40 ore in “Modalità Smart”, anche se non è chiaro esattamente quali funzionalità siano disponibili in questa modalità; si dovrà attendere la release sul mercato per scoprire la longevità durante un utilizzo standard. Una modalità “Risparmio energetico” ancor più ridotta permetterà allo smartwatch di durare per tre settimane, offrendo però solo funzioni di cronometraggio e di notifiche base.

Apparentemente il dispositivo sarà disponibile a livello internazionale, ma OPPO ha annunciato al momento solo una data di rilascio in Cina continentale, dove è atteso per il 24 marzo.

Per tutte le notizie su Oppo vi rimandiamo a questa pagina.