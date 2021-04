Ora anche G-SHOCK ha uno smartwatch con Google Wear OS

G-SHOCK GSW-H1000 è il primo smartwatch G-SQUAD PRO di Casio dotato di Google Wear OS, con funzioni che aiutano a tenersi in forma grazie alla possibilità di impostare obiettivi per diverse attività sportive – tra cui corsa, allenamento indoor, ciclismo su strada e nuoto, oltre che per sport più estremi come surf e snowboard. Presentato nelle scorse ore, questo smartwatch è caratterizzato dalla robustezza tipica del brand G-SHOCK: è resistente agli urti e impermeabile fino a 200 metri.

Monta un sensore ottico per la misurazione della frequenza cardiaca, bussola, sensore per la misurazione dell’altitudine e della pressione atmosferica, accelerometro, girometro e GPS. Come dicevamo può acquisire dati importanti per chi fa attività fisica, tra cui distanza, velocità e andatura.

Inoltre GSW-H1000 promette alta vestibilità al polso grazie al cinturino in uretano morbido, flessibile e resistente, oltre a speciali componenti inseriti tra il cinturino e la cassa. E’ dotato, tra le altre cose, di un microfono e di un fondello rivestito in carburo di titanio resistente alla corrosione e alle abrasioni.

L’app Casio integrata nello smartwatch supporta 15 attività e 24 tipi di allenamento indoor. Si può utilizzare l’Assistente Google mentre si fa attività fisica e tenere traccia dei dati delle attività con Google Fit ed è anche possibile scegliere tra migliaia di app disponibili su Google Play e accedere a informazioni importanti come messaggi e telefonate, notifiche, agenda, previsioni meteo e tutto il resto.

I dati necessari per l’allenamento, dalla cronologia delle attività e relativa analisi ai rapporti sui progressi fatti, sono tracciabili e sempre a portata di mano grazie alle funzioni di gestione dati dell’app G-SHOCK MOVE; inoltre la nuova funzione Sensor Overlay consente di combinare video e immagini fisse delle attività con i dati acquisiti dall’orologio per creare contenuti visivi sovrapposti ai dati da condividere sui social media.

Il display comprende inoltre un LCD monocromatico sempre attivo e un LCD a colori per la visualizzazione ad alta definizione di mappe e dati dei sensori. La configurazione a tre livelli del display consente di personalizzare la visualizzazione dei dati in diversi modi. Questa flessibilità rende l’orologio facilmente utilizzabile in qualsiasi contesto. Basta usare lo speciale menu “CASIO’S APPS” per passare da una funzione all’altra.

Casio G-SHOCK GSW-H1000 sarà inzialmente in vendita negli Stati Uniti a 699 dollari, poco meno di 600 euro col cambio attuale.