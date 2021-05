Ordini iPad Pro e Mac, i tempi scivolano su Apple Store (non su Amazon)

Chi si appresta a comprare un nuovo iPad Pro 2021 o uno dei nuovissimi iMac colorati ha, tra le altre, due strade percorribili online. Una è quella che prevede l’acquisto su Apple Store mentre l’altra permette di passare per Amazon: ciascuna di queste, nel momento in cui scriviamo, ha tempi di spedizione diversi.

Il discorso è più o meno simile a quello che abbiamo fatto qualche giorno fa per quanto riguarda l’acquisto di AirTag: nel momento in cui scriviamo, sia gli iPad Pro che gli iMac sono elencati su Amazon come “Data di uscita: 27 maggio 2021”, il che vuol dire che adesso si può soltanto pre-ordinare. Su Apple Store invece gli iMac in configurazione base sono indicati principalmente in spedizione tra il 24 e il 28 maggio mentre se in fase di configurazione si potenziano uno o più componenti possono slittare anche all’11-18 giugno; gli iPad Pro invece in alcuni casi sono spediti tra il 24 e il 28 maggio mentre in altri, come ad esempio la versione da 12.9″, non viene spedita prima del 17-30 giugno.

Per quanto riguarda Apple Store, queste date possono chiaramente variare nel corso delle ore perché dipendono soprattutto dalla quantità di scorte dei magazzini e dalla velocità con cui Apple produce nuove unità: se dovessero registrare un numero elevato di ordini è probabile che le spedizioni di uno o più modelli di uno o dell’altro slittino di qualche settimana.

Nel caso di Amazon il discorso è diverso perché al momento sono aperti sia per iPad che per gli iMac soltanto i preordini e ciò non vuol dire che se si procede adesso la spedizione sarà garantita per il 27 maggio. Se però si guarda alla storia passata le probabilità che questa data coincida con quella di spedizione sono molto più alte: è successo così, per esempio, con gli AirPods Max, gli iPhone 12 e i Mac M1, solo per citare alcuni prodotti commercializzati di recente.

Quando infatti Amazon non è in grado di spedire nel giorno stesso che coincide con quello della disponibilità, magari perché sono terminate le previsioni di scorta in magazzino, chiude i preordini oppure fa slittare la data di spedizione. Per questo chi li pre-ordina su Amazon oggi ha alte possibilità di riceverli entro fine maggio, specialmente per quanto riguarda iPad Pro da 12.9″ che, come dicevamo, passando per Apple Store, verrà spedito soltanto nella seconda metà di giugno.

Optare per Amazon coviene anche dal punto di vista del supporto cliente (anche perché il prezzo è lo stesso) perché la garanzia rimane quella ufficiale di Apple, ma c’è l’ulteriore possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni sia in caso di difetto del prodotto che per più semplice insoddisfazione, recuperando l’intero importo (su Apple Store il tempo massimo di reso è di 14 giorni.) Abbiamo comunque già trattato l’argomento con un articolo in cui spieghiamo tutti i vantaggi nel passare per il negozio ufficiale di Apple su Amazon: se invece volete saperne di più sui nuovi iMac e sugli iPad Pro 2021 potete dare un’occhiata agli articoli dedicati.

Infine sottolineiamo anche il fatto che chi ha una storia di acquisti su Amazon ha anche la possibilità di comprare a rate in sei mesi senza interessi e senza fornire garanzie specifiche o particolarmente complesse.