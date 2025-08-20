OWC Express 1M2 80G fa volare i Mac con Thunderbolt 5

MacBook Pro M4 e M4 Pro, Mac mini M4 Pro e anche i più recenti Mac Studio mettono a disposizione il collegamento Thunderbolt 5 per offrire velocità paragonabili agli SSD interni anche per periferiche e dispositivi di archiviazioni esterni che sfruttano questa tecnologia: OWC Express 1M2 80G gli SDD è pensato per gli utenti di questi Mac che richiedono prestazioni top, ma non solo per loro.

Other World Computing, siglata OWC è una società statunitense apprezzata per hardware e periferiche di alta qualità per il mondo Apple. Non fa eccezione OWC Express 1M2 80G gli SDD in grado di raggiungere prestazioni record di oltre 6.000 MB al secondo nell’uso reale se impiegato con Mac e dispositivi con Thunderbolt 5.

Nonostante le prestazioni da record l’unità OWC è progettata per funzionare senza un alimentatore esterno e senza ventola di raffreddamento. Questo grazie allo chassis interamente realizzato in allumino di grado aeronautico che protegge l’SSD e contribuisce a dissipare il calore emesso durante il funzionamento.

Così questa unità è particolarmente indicata per creativi e professionisti che per lavoro o passione devono gestire video 4K e 8K, inclusi video editor e coloristi, ma anche chi deve gestire grandi archivi di immagini e fotografie. Stesso discorso per applicazioni di intelligenza artificiale, apprendimento automatico, programmatori di videogiochi e in generale per eseguire software complessi da unità esterne.

Ricordiamo che l’interfaccia Thunderbolt 5 sfrutta sempre il connettore USB-C con tecnologia USB4 di ultima generazione che arriva a 80 Gb/s. La retro compatibilità di Thunderbolt e l’universalità di USB-C permettono di usare OWC Express 1M2 80G gli SDD non solo con i Mac più recenti, ma anche con iPad Pro (Thunderbolt 3), PC Windows e Surface, oltre che con i Chromebook.

OWC Express 1M2 80G, disponibilità e prezzi

OWC Express 1M2 80G è proposto sul sito del costruttore senza SSD al prezzo di 219 dollari (circa 188 euro): è in grado di ospitare unità SSD NVMe M.2 nei formati 2280 e 2242. Per chi invece preferisce averla già completa e pronta all’uso è proposta nelle versioni da 1TB a 349 dollari (circa 300 euro), 2TB a 499 dollari (427 euro), 4TB a 699 dollari (599 euro), infine da 8TB a 1.299 dollari (circa 1.113€).

Per chi non necessita delle prestazioni top di Thunderbolt 5 può risparmiare optando per la versione precedente con Thunderbolt 4 (sempre compatibile con USB4 – USB-C) disponibile da questa pagina di Amazon. Il negozio del marchio è raggiungibile da questa pagina di Amazon.

Sempre da OWC ricordiamo il dock Thunderbolt 5 con 11 porte di cui abbiamo parlato in questo articolo. Invece qui una guida per scegliere SSD esterni per Mac e PC.