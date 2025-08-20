Samsung 9100 Pro, gli SSD interni iperveloci ora in due tagli da 8 TB

Massime prestazioni unite a massima capacità di archiviazione: rilasciati a febbraio con capacità fino a 4 TB, ora gli SSD interni Samsung 9100 Pro con PCIe 5.0 sono disponibili anche in due versioni da 8 TB.

Si tratta di unità espressamente progettate per le applicazioni ad alta intensità di dati, quindi per professionisti, creator e gamer, anche grazie all’ampia compatibilità con computer workstation e portatili, PC gaming e anche console per videogiochi.

Che sia per lavoro e multitasking o gaming, le nuove unità Samsung 9100 Pro sono in grado di raggiungere livelli di prestazioni inediti. I due nuovi SSD arrivano a una velocità di lettura sequenziale di 14.800 MB al secondo, mentre la velocità di scrittura massima è di 13.400 MB/s.

Valori record anche per le operazioni di lettura e scrittura casuali, rispettivamente di 2.200K IOPS (operazioni di input – output al secondo) e 2.600K IOPS. Rispetto ai modelli precedenti con PCIe 4.0 il costruttore dichiara velocità praticamente raddoppiata con un incremento del 99%, allo stesso tempo con efficienza energetica migliorata del 49%.

Queste specifiche tecniche si traducono in latenza ultra-bassa e tempi di caricamento ridottissimi. Due le versioni da 8 TB che ampliano la gamma Samsung 9100 Pro: quella standard e una dotata di dissipatore di calore. Quest’ultima aggiunge un ulteriore livello di gestione terminca per erogare prestazioni costanti anche durante le sessioni d’uso prolungate.

Samsung 9100 Pro, disponibilità e prezzi

Le unità SSD interne Samsung 9100 Pro erano già disponibili nei tagli da 1 TB, 2 TB, 4TB e ora anche nei due nuovi tagli da 8 TB sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon. Il modello standard da 8TB costa 999,99 euro, mentre la versione dotata di dissipatore è proposta a 1.009,99 euro.

