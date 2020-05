Pacchetto da 40 pellicole Fujifilm Instax Mini a soli 25 euro: ecco l’offerta

Offerta da non perdere per tutti possessori di fotocamere Fujifilm Instax Mini: è disponibile infatti un bundle da 40 fogli (o pellicole) al prezzo di circa 25 euro. Si tratta di un buon prezzo considerando solitamente un costo superiore ai 31 euro per lo stesso bundle. Il costo per ogni singolo foglio è dunque di poco inferiore a 0,65 euro.

Il bundle include due confezioni da 20 fogli da utilizzare con tutte le fotocamere Instax delle serie Fujifilm Instax Mini 7s/8/25/90/9; il formato è il classico 54 mm x 86 mm con bordino bianco, mentre l’area dell’immagine è 46 mm x 62 mm.

La spedizione del prodotto è gratuita e avverrà dalla Cina con consegna stimata a partire dal prossimo mese, in tempo eventualmente per poter fare la scorta pronti ad immortalare analogicamente le proprie vacanze.

Chi possedesse una delle fotocamere Fujifilm Instax Mini delle serie 7s/8/25/90/9, le popolarissime macchine fotografiche istantanee analogiche del brand giapponese, potrà finalmente approfittare per acquistare un buon numero di pellicole a prezzo ridotto, da utilizzare non appena se ne presenterà l’occasione.

Il pacchetto da 40 pellicole Fujifilm Instax Mini si acquista al prezzo di circa 25 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.