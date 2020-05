SteelSeries Nimbus+, in arrivo il nuovo joypad per dispositivi Apple

I dispositivi Apple diventano sempre più un punto di riferimento per i giocatori mobile e l’arrivo di Apple Arcade ha decretato un importante passo in avanti in questa direzione: sembra che presto gli appassionati di gaming sui dispositivi Apple potranno contare su SteelSeries Nimbus+, un nuvo joypad con controlli dedicati ed ergonomia progettati per offrire una esperienza simile a quella delle console da salotto.

Secondo un rapporto di InsiraFicha, sembra che SteelSeries stia lavorando a controller di gioco che prenderà il nome di Nimbus+. Gli indizi in tal senso non mancano, e neppure la certificazione ANATEL, l’equivalente in Brasile della FCC americana. Nimbus + sembra essere un mix di elementi dei diversi controller precedenti dell’azienda.

Ovviamente, il primo dal quale la società sembra poter attingere è l’originale Nimbus rilasciato per dispositivi iOS nel 2015, con un aggiornamento importante al design, che sembra anche molto simile al controller Stratus.

Nelle prime fotografie apparse in rete il nuovo modello somiglia molto anche a Stratos Duo, un controller per Android, PC Windows e VR con ricarica tramite micro USB: la differenza principale potrebbe derivare dal fatto che la nuova periferica sembra essere progettata, appunto, per i dispositivi iOS, quindi accompagnata da certificazione MFi (Made For iPhone), inclusa la ricarica tramite Lightning.

Il manuale trapelato suggerisce anche che si abbinerà tramite Bluetooth 4.1, e funzionerà con iPhone 6, iPad Air 2 e modelli successivi, incluse le Apple TV HD e anche 4K. Non si sa quando SteelSeries Nimbus+ verrà presentato ufficialmente ma lo stesso Nimbus, che viene venduto sul sito Web di Apple, è ormai elencato come esaurito, suggerendo che forse potrebbe essere in arrivo un aggiornamento imminente.

Nel frattempo vi invitiamo a leggere tutto quel che c’è da sapere su Apple Arcade, che rappresenta la piattaforma che più avvicina i dispositivi Apple a un vero e proprio ecosistema videoludico, che a tratti non sembra temere confronti neppure col mondo delle console. Invece per tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Apple TV si parte dai rispettivi collegamenti.