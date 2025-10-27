Con PagoPA e Klarna ticket, multe e bollo auto si pagano a rate

Il sistema “acquista ora, paga dopo” è in continua espansione: finora Klarna ha permesso a molti utenti di acquistare beni, anche tecnologici, suddividendo l’importo in tre comode rate senza interessi: oggi questa possibilità si estende anche ai pagamenti verso la pubblica amministrazione, PagoPA che potranno essere effettuati in tre rate.

L’accordo tra Klarna e PagoPa consentirà ai cittadini di rateizzare fino a tre rate senza interessi multe, ticket sanitari, bolli auto, tasse scolastiche e altro ancora. Oppure, sarà possibile, sempre tramite Klarna, aprire un finanziamento da sei a dodici rate, per pagamenti ancor più dilazionati.

Pagare un avviso tramite pagoPA è dunque diventato ancora più comodo grazie alla possibilità di utilizzare Klarna. Questa soluzione consente di gestire i pagamenti in modo flessibile e sicuro, direttamente online, scegliendo se saldare subito o dilazionare l’importo nel tempo.

Come pagare a rate

Per usufruire della nuova tipologia di pagamenti sarà sufficiente accedere alla pagina di pagamento dal sito dell’ente che ha emesso l’avviso oppure entrare direttamente dal portale pagoPA. Se si utilizza il sito di pagoPA, sarà necessario inserire i dati dell’avviso di pagamento, digitando manualmente il Codice Avviso e il Codice Fiscale dell’Ente Creditore, oppure inquadrando il QR Code presente sull’avviso.

Dopo aver inserito queste informazioni, verrà chiesto di indicare il proprio indirizzo email e di confermarlo. A questo punto, si dovrà selezionare Klarna (anche a rate) tra i metodi di pagamento disponibili e cliccare su “Paga”. Si verrà così reindirizzati al sito di Klarna, dove sarò possibile registrarsi o accedere al proprio account. All’interno della piattaforma si potrà scegliere se pagare l’importo in un’unica soluzione oppure suddividerlo in più rate.

Tre o più rate

Klarna offre infatti diverse modalità di pagamento dilazionato, come la possibilità di pagare in tre rate senza interessi o di attivare un finanziamento fino a dodici mesi, in base alle proprie esigenze.

Una volta confermata l’operazione, l’utente verrà automaticamente reindirizzato sul sito di pagoPA per visualizzare l’esito del pagamento. Nel caso in cui, dopo la conferma, dovesse comparire un messaggio di errore, si dovranno comunque seguire le istruzioni indicate per verificare che il pagamento sia stato registrato correttamente.

Per tutte le notizie su Finanza e Mercato il link da seguire è direttamente questo.