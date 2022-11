Palm Pilot rivive su iPhone con l’emulatore di Internet Archive

Da 15 anni il mondo è cambiato con iPhone e Android, così oggi risulta difficile immaginare cosa fosse un computer palmare o uno smartphone tra gli anni 90’ e i primi anni 2000: chi allora c’era e usava Palm, inclusi i tascabili Pilot fino al leggendario Palm Treo, ricorda benissimo di cosa stiamo parlando, viceversa per chi non ha avuto modo di provarli allora, ora può farlo con l’emulatore PalmPilot che funziona via web e browser su praticamente qualsiasi dispositivo.

L’abbinata perfetta è lanciare l’emulatore di Internet Archive PalmPilot in una pagina di Safari su iPhone o Android, così il computer palmare dell’epoca torna a rivivere, anche con comandi touch, sullo smartphone moderno.

Il creatore del progetto Jason Scott ha fatto davvero un grande lavoro perché ha reso disponibile l’intero sistema operativo Palm OS all’interno dell’emulatore, così l’utente si ritrova davanti la storica schermata principale, incluse le app di serie per appunti, calcolatrice, l’app Graffiti per il riconoscimento della scrittura a mano con stilo e così via.

Non solo: Scott si è spinto oltre perché insieme a emulatore PalmPilot via web e sistema operativo Palm OS, ha realizzato un database contenente ben 565 tra app, software, giochi, demo e shareware per la piattaforma. I nostalgici e gli appassionati di retro computing potranno così cimentarsi con i giochi Dope Wars, Space Trader, SFCave, le primissime to do list e molto altro ancora.

I lavori per rendere disponibile a tutti questo pezzo di storia sono ancora in corso, in particolare l’autore sta cercando di fare luce su una serie di app meno conosciute per le quali mancano completamente descrizioni e metadati. Non soddisfatto Scott dichiara inoltre che spera di riuscire a scrivere le istruzioni per ogni programma e app presente nel database. Per provare l’emulare PalmPilot si parte da questa pagina di Internet Archive.