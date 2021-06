Su Amazon solo 27,99€ per creare centrifughe e frullati nutrienti

Con l’arrivo dell’estate sono almeno due i buoni motivi per acquistare un estrattore frullatore: uno, per godere di bevande sempre fresche, l’altro per tenersi in forma, seguendo una dieta bilanciata, ma al tempo stesso nutriente e golosa. Ecco, allora, l’estrattore OYeet, che grazie al codice sconto BUFZ3VSG si acquista a a 27,99 euro, con uno sconto del 30%. Clicca qui per comprare.

Il frullatore, seppur di dimensioni contenute, quindi facile da trasportare, consente di frullare noci, bacche e spinaci, e chi più ne ha, più ne metta. Dopo aver inserito quel che si vuole centrifugare, è sufficiente avviare la macchina, così da iniziare a seguire uno stile di vita più sano. Adatto per essere portato con sé in ufficio, in palestra, in hotel, o anche da servire in casa.

Il frullatore gode di una potenza di 1000 Watt, in grado di far raggiungere alle lame 30.000 giri al minuto. I nutrienti possono essere estratti in appena10 secondi, grazie ad un sistema Vortex Blending che facilita la produzione di frullati, frullati verdi, frullati per la colazione, frullati proteici e frullati chetogeni. Non solo, il macchinario è adatto anche per tritare facilmente ghiaccio, frutta congelata, verdura, semi, e altro ancora.

Sicuro e confortevole, la borraccia sportiva e il coperchio sono realizzati in Eastman Tritan senza bisfenolo A e possono essere lavati con acqua del rubinetto. Il corpo della bottiglia più spesso fornisce alta sicurezza, esente dunque da spaccature che potrebbero contaminare il centrifugato. Senza BPA, con custodia in silicone per essere trasportata all’aperto, sarà sufficiente aprire il coperchio premendo un pulsante, prima di gustare la bevanda.

Certificato FDA ETL, CE e LFGB, fa della prevenzione del surriscaldamento del motore la chiave per una lunga longevità. Ovviamente, il prodotto gode di una garanzia legale di 2 anni, ma anche di una particolare garanzia di rimborso di 180 giorni.

Solitamente costa 39,99 euro, ma grazie al codice sconto BUFZ3VSG lo pagherete solo 27,99 euro direttamente su Amazon.

Clicca qui per comprare.