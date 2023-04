Parigi vota contro il noleggio di monopattini elettrici

Gli abitanti di Parigi hanno inflitto un duro colpo alle società di noleggio di monopattini elettrici Lime, Tier e Dott, votando all’89% a favore del divieto di circolazione delle “trotinettes” per le strade. L’afflusso dei votanti è stato basso.

Lo riporta France24: la capitale francese diventerà probabilmente la seconda città europea dopo Barcellona a proibire il noleggio di questi veicoli, considerando che il sindaco Anne Hidalgo ha promesso di far rispettare il risultato del referendum. Il divieto non influirà sui monopattini elettrici privati o sulle biciclette a pedalata assistita.

Dopo un lancio caotico nel 2018, Parigi ha introdotto regole rigorose e ridotto il numero di società di noleggio da 20 a solamente tre. Sono seguiti una serie di incidenti, con uno mortale nel 2021. Questi hanno spinto la città a introdurre nuove regole come il limite di velocità di 10 km/h in determinate zone e multe per chi non utilizza il parcheggio dedicato. Tuttavia, i residenti hanno continuato a lamentarsi della pericolosità nell’utilizzo degli scooter, oltre che dell’abbandono selvaggio sui marciapiedi.

Solo l’8% dei cittadini ha votato il referendum, e questo gruppo sembra essere composto principalmente da persone anziane e genitori con bambini piccoli, meno propensi ad utilizzare i monopattini elettrici. La decisione potrebbe essere accolta positivamente da alcuni, ma va contro le iniziative di Hidalgo per rendere Parigi meno inquinata e meno dipendente dalle automobili.

Tuttavia, i monopattini hanno sostituito principalmente la semplice passeggiata o i mezzi pubblici, anziché le auto o i taxi, quindi il loto utilizzo non ha contribuito a raggiungere l’obiettivo di ridurre l’uso dei veicoli inquinanti. “Non sono onestamente molto ecologici – si danneggiano e vengono lasciati ovunque”, ha dichiarato Hidalgo lo scorso gennaio, aggiungendo di essere personalmente favorevole al divieto.

Inoltre, la stessa ha aggiunto che i monopattini stanno causando problemi di sicurezza stradale, specialmente per le persone azienda o con disabilità.

