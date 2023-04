Nintendo Switch, la riparazione dei Joy-Con è gratis

Nintendo Switch è tra le console più amate dal pubblico, complice la struttura della console in grado di soddisfare i gusti dei giocatori mobili e fissi, purtroppo però i controller della console, noti come Joy-Con hanno sofferto nel tempo di problemi di drifting: Nintendo annuncia adesso che li riparerà anche se fuori garanzia.

Il problema del drifting ai joy-con è tristemente diffuso tra i videogiocatori. In sostanza, il controller non funziona a dovere e risponde in maniera errata agli input. Sulla sua pagina ufficiale Nintendo spiega come è possibile risolvere queste problematiche, ma alla fine specifica che se non è possibile calibrare i control stick, i controller Joy-Con non funzionanti dovranno essere riparati.

Il comunicato ufficiale afferma che “Nintendo è molto orgogliosa della grande qualità e durevolezza dei propri prodotti e si impegna ad apportare continui miglioramenti. Perciò, fino a nuovo avviso, Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello SEE, nel Regno Unito e in Svizzera la riparazione della “responsiveness syndrome” del control stick, eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione Nintendo”.

Da tenere a mente che questo meccanismo di riparazione gratuita si applica anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta.

Ovviamente, Nintendo tiene a precisare che può rifiutarsi di fornire la riparazione gratuita della “responsiveness syndrome” del control stick del controller Joy-Con se è causata da accessori o altri oggetti il cui uso è previsto insieme al controller, ma non sono prodotti ufficiali.

Ancora, Nintendo non riparerà gratuitamente il controller se questo è stato usato a scopo di noleggio o per scopi commerciali o se il difetto è stato causato da danno accidentale da parte del giocatore, come uso sconsiderato, modifiche, uso con prodotti non forniti da Nintendo, senza licenza o autorizzazione all’uso con il controller da parte di Nintendo. In ultimo, non riparerà il danno se il controller è stato aperto, modificato o riparato da terzi.

Per inoltrare la richiesta di riparazione è sufficiente cliccare a questo indirizzo. Per tutte le notizie che riguardano Nintendo, invece, il link da seguire è direttamente questo.