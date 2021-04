Passa a Pixel, Google prova a convincervi con banane e karate

Dopo aver proposto il video ASMR per convincervi a passare ai Pixel, Google ci prova adesso con banane e karate. Il suo ultimo video apparso in rete è davvero strano e curioso, e può insegnarvi qualche buona tecnica di combattimento.

Il mese scorso, Google ci ha provato con un video sulla meditazione, in cui il setup di un Google Pixel avveniva in stile AMSR, con una voce suadente che sussurrava in sottofondo. Questa volta, invece, per attirare l’attenzione dell’utente, il colosso della tecnologia ha ben pensato di unire frutta al karate.

Come nel video precedente, l’intento del video è quello di insegnare agli spettatori come trasferire i propri dati da un vecchio telefono al proprio Pixel. In questo caso, il vecchio telefono è rappresentato da una banana, in cui inserire il cavo per trasferire i dati:

Finché sai come collegare un cavo, non rovinerai tutto

Scherza così il video, anche se ovviamente dobbiamo sconsigliarvi, nella realtà, di inserire un cavo all’interno di una banana. Ad ogni modo, il video include anche una breve lezione di karate. Già, curioso.

Ovviamente, non sappiamo rispondervi al perché tutto questo dovrebbe farvi venire voglia di comprare un Pixel, ma è comunque curioso notare come la società stia investendo in una serie di promo davvero strambe. A questo punto, siamo veramente in attesa di capire cosa potrà inventarsi Big G per il suo prossimo video dedicato ai Pixel phone.

Sicuramente non sarà l’ultimo della serie, perché a giudicare dalla clip in oggetto, ci sarà un’altra promo in cui viene spiegato nel dettaglio come cambiare lo sfondo del Pixel. Arriverà a tempo debito. Insomma, sembra proprio che queste clip non convenzionali di Google saranno trasmesse ancora per un po’.

Se volete rilassarvi, invece, vi ricordiamo dell’ultimo promo AMSR. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google sono disponibili qui, invece per le notizie dedicate ai terminali Google Pixel si parte da questa pagina.