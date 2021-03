Google lancia il video di relax ASMR per passare ai Pixel

Google vuole tentarle davvero tutte le strade per convincere gli utenti a passare a un Pixel Phone: l’ultima trovata del colosso di Mountain View è quella di pubblicare un lungo video ASMR per relax e meditazione, per stimolare l’utenza a comprare uno dei suoi smartphone. Ecco di che si tratta.

Per chi non lo sapesse, coniato nel 2010, il termine ASMR fa riferimento a una sensazione di rilassamento, spesso sedativa, che parte dalla testa e che si diffonde al resto del corpo. Sono moltissimi i video ASMR disponibili su YouTube, dove una voce soave, spesso molto bassa nel tono, accompagnata da immagini accattivanti della natura, inducono l’utente a rilassarsi.

Google ha deciso di percorrere questa strana strada per convincere gli utenti a passare a un terminale Pixel. Il video ASMR pubblicato da Google, che riportiamo in questo articolo, ha l’intento di stimolare i sensi, sia visivo che uditivo, grazie alle immagini della natura, alle quali si sovrappongono immagini sfumate dell’interfaccia dei Pixel, e in particolar modo delle schermate che riguardano il ripristino da un precedente smartphone, e la configurazione iniziale dei Pixel.

Ad ogni modo, qualche che sia la vostra reazione al video di Google, c’è chi ha visto qualche somiglianza con un vecchio filmato dello smartphone Palm. In effetti, i due filmati sembrano quasi voler richiamare la stessa sensazione, e indurre l’utente verso una sensazione di rilassamento totale dei sensi.

I Pixel 5 sono stati annunciati il primo ottobre insieme al più economico Pixel 4a 5G, al nuovo Chromecast 2020 e allo speaker Nest Audio.

