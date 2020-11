PayPal lancia la sua idea di GoFundMe

C’è una nuova alternativa al GoFundMe ed è di PayPal: si chiama Generosity Network ed è una piattaforma progettata per facilitare la creazione di campagne di raccolta fondi. Si tratta di «Un modo accessibile, facile e sicuro» per le persone che desiderano raccogluere fondi per questioni che contano, specialmente in questo periodo in cui tutto il mondo sta ancora lottando contro la pandemia di coronavirus.

Ogni raccolta fondi – spiega la società – dura un mese e per ogni progetto c’è il tetto massimo di 20.000 dollari. Gli utenti possono usare i premi delle carte di credito per le donazioni, ma possono anche donare 1 dollaro ogni volta che fanno un acquisto online. Un servizio di questo tipo negli Stati Uniti è ancora più utile visto che c’è un enorme divario tra il costo dei beni di prima necessità e la capacità delle persone di poterli acquistare.

GoFundMe, soprattutto in questo periodo, viene utilizzato in special modo per richiedere un aiuto economico per sostenere le cure mediche di base non coperte dalle assicurazioni (negli USA infatti non c’è un sistema sanitario che copre molte prestazioni gratuitamente, come accade invece in Italia) o semplicemente soldi quando le cose si mettono male. Attualmente il Generosity Network è usato soprattutto per raccogliere fondi per le spese funebri, per garantire i soccorsi in caso di catastrofi e, in parte minore, per aiutare le persone con tumori rari a sostenere le cure necessarie.

I fondi raccolti con questa piattaforma vengono depositati direttamente sull’account PayPal dell’organizzatore «C’è stata una crescita di donazioni incredibile all’interno della comunità di PayPal in questo periodo» ha spiegato Oktay Dogramaci, vicepresidente della società «Il COVID ha causato la perdita di tantissimi posti di lavoro e, per estensione, la necessità di attivare assicurazioni sanitarie per milioni di persone».