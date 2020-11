Recensione Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, l’avventura in stile Zelda per tutti

Non c’è solo Zelda nell’immaginario collettivo dei GDR nintendiani di successo. Anche Oceanhorn ha dato prova di essere un titolo assolutamente complesso e profondo, e che per fortuna va oltre alla console della casa di Kyoto, approdato su Apple Arcade, e quindi su Mac, iPhone e iPad. L’abbiamo giocata a fondo, e solo questo varrebbe già il prezzo del biglietto, come si suol dire.

In Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm l’utente prenderà i comandi di un giovane cavaliere, inizialmente armato solo di spade e scudi, e che successivamente potrà contare sull’apporto di pozioni magiche, e validi compagni di battaglia. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm è ambientato mille anni prima degli eventi del primo capitolo, e trasporterà l’utente in un viaggio nel vasto mondo di Gaia, ricco di mitologia e tradizioni. Le simulitudini con Zelda non mancano di certo, a partire dalle ambientazioni e dai villeggi e scenari che il giocatore andrà a calcare.

E’ il titolo perfetto per chi non potesse accedere, ad esempio su Mac o iOS. La storia vede il protagonista impegnato nella lotta contro lo Stregone Mesmeroth, tornato con un Esercito oscuro. Fortunatamente, per affrontare il nemico, il giovane eroe potrà unirsi, e contare, sugli Owru, i Gillfolk e altri umani armati di tutto punto.

Durante il viaggio il giocatore farà la conoscenza di numerosi personaggi. Tra questi Trin, la nipote del condottiero di Arcadia Archimede, e Gen, un misterioso robot che brandisce una vecchia arma da samurai. Questi accompagneranno l’eroe in alcune sessioni di gioco, controllate dalla CPU, e ai quali potranno impartirsi alcuni ordini, alle volte utili per completare alcuni puzzle ambientali, come ad esempio la pressione di pulsanti o l’attivazione di leve. Questi saranno anche in grado di combattere il nemico automaticamente, facilitando in alcuni casi il nostro compito.

Come già accennato Oceanhorn 2 è il titolo ideale per tutti gli amanti di Zelda: da un lato perché vi somiglia, dall’altro perché è disponibile su un numero maggiore di piattafore, consentendo così a chiunque in possesso di un abbonamento Apple Arcade, di godere di quelle stesse atmosfere nintendiane che si apprezzano nelle avventure di Link e compagni.

Il titolo è disponibile solo su Switch e Apple Arcade, ma non pensiate che si tratti di un gioco minore o poco profondo. E’ certamente un titolo da console a tutti gli effetti, con una longevità davvero smisurata e una mappa di gioco piuttosto grande. Il gameplay è piuttosto consolidato per il genere, e il giocatore si troverà a vagare per la mappa di gioco con diverse missioni: raggiungere un determinato punto della mappa per sconfiggere un nemico, accompagnare un compagno di viaggio dal maestro d’armi, e chi più ne ha più ne metta.

Durante i tragitti ci si imbatterà in nemici da affrontare in tempo reale, grazie all’uso di spada e scudo, ma di dovranno anche risolvere enigmi ambientali, che altrimenti non consentirebbero di proseguire oltre. C’è da dire, dal punto di vista della difficoltà, che Oceanhorn 2 è anche una vera e propria ancora per tutti coloro che hanno sempre voluto accostarsi al mondo di Zelda, ma che non lo hanno fatto per paura della difficoltà degli enigmi. Il titolo di Cornfox & Brothers, sebbene richieda al giocatore di ragionare in alcuni particolari frangenti, non sarà mai così ostico da bloccare l’utente per molto in un determinato punto dell’avventura.

I comandi rispondono davvero bene agli input, anche se certamente è consigliabile l’utilizzo di un gamepad, nel caso in cui lo giocaste su Apple Arcade. Come già anticipato, la longevità non è certamente quella di un titolo minore o secondario, con la main quest che richiederà circa 15 ore per essere completata, anche se si può certamente arrivare alle due decine nel caso in cui si perda più tempo ad esplorare l’ambiente. Non solo i combattimenti con i nemici varieranno intervalleranno le scorribande da un luogo all’altro della mappa, ma anche i combattimenti contro i boss di fine area conferiranno al titolo maggiore profondità.

A livello grafico il prodotto è certamente curato, con un tratto cartoon non accentuato come nel primo capitolo, che lascia spazio ad una maggiore attenzione ai dettagli e ai particolari. Peraltro, da segnalare che il prodotto gira fluido a 60 fps su tutti i dispositivi di fascia alta, dunque anche sugli ultimi modelli di iPhone e iPad.

Conclusioni

Oceanhorn 2 costa 29,99 euro sull’eshop di Nintendo. Se si considera questo prezzo di listino, che sicuramente è giustificato dalla mole di contenuti offerti e dalla longevità complessiva, si comprende quanto valore ha un abbonamento Apple Arcade a 4,99 euro al mese, o 49,99 euro l’anno, che lo comprende gratuitamente. Oceanhorn 2 è davvero una piccola perla per tutti gli amanti di Zelda, che da sempre hanno sperato di poterci giocare anche al di fuori di una console Nintendo. E’ disponibile su Nintendo Switch, dove naturalmente è consigliabile a tutti i seguaci di Link, ma per una volta queste atmosfere arrivano anche su Mac e iOS.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Fuori Controllo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.