La custodia a tasca MagSafe in pelle per iPhone 12 è finalmente in vendita

La custodia per iPhone 12 e iPhone 12 Pro che Apple chiama “a tasca MagSafe in pelle” è ufficialmente in vendita. Presentata insieme alla prima parte della nuova linea di telefoni a ottobre, si tratta di una soluzione per la protezione dei nuovi telefoni davvero particolare. A differenza delle più tradizionali cover in silicone o in pelle che avvolgono lo smartphone su retro e bordi, questa protegge iPhone 12 e iPhone 12 Pro come un guanto.

Si tratta infatti di una custodia “ad astuccio”, un’alternativa alle altre che Apple non aveva mai prodotto prima d’ora. Anche perché oltre a proteggere anche lo schermo, presenta un’apertura che, grazie al sistema MagSafe integrato e al modulo NFC del telefono che ne rilevano la presenza, permette di dare uno sguardo rapido all’ora senza dover rimuovere il dispositivo dalla custodia.

E’ anche la prima custodia di Apple per iPhone che presenta un laccio per fissarla al polso: prima d’ora Apple aveva proposto sporadicamente accessori simili soltanto per il telecomando di Apple TV e per gli iPod touch, quindi chi voleva appendere il telefono poteva farlo soltanto acquistando accessori creati da altri.

La custodia a tasca MagSafe in pelle protegge il tuo iPhone senza modificarne lo stile – scrive Apple nella descrizione della custodia, da questo momento in vendita anche in Italia – Realizzata in pelle pregiata, conciata con procedure speciali, è piacevolmente morbida al tatto e con il passare del tempo acquista un’affascinante patina naturale.

E’ progettata su misura dei nuovi iPhone 12 e 12 Pro, calzando a pennello per proteggerlo da graffi e piccoli urti ma senza appesantirle il profilo. Tra le altre particolarità, presenta una tasca interna per poter trasportare una carta di credito o un documento insieme al telefono e, essendo dotata di sistema MagSafe, si può anche ricaricare il telefono appoggiandolo sul caricatore di Apple senza rimuovere la cover.

«Questa custodia è prodotta con pelle morbida e di alta qualità, per proteggere l’iPhone al meglio. La pelle è un materiale naturale e nel tempo può mostrare grinze e segni, o formare una patina, proprio come succede alle cinture» avvisa Apple «Gli accessori MagSafe possono lasciare una leggera impronta sulla custodia».

Chi volesse, può acquistarla già ora su Apple Store online. Costa 149 euro ed è disponibile in quattro varianti di colore: Blu Baltico, Rosarancio, Cuoio e Rosso (PRODUCT)RED.