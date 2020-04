PC Engine CoreGrafx mini, la mitica console PC Engine rivive in versione mini

Seguendo le orme e il successo di Nintendo con la sua seria Nintendo Classic Mini, Konami ha lanciato ufficialmente il PC Engine CoreGrafx mini, riproduzione in miniatura del mitico PC Engine.

Per chi fosse troppo giovane, il PC Engine (conosciuto in USA con il nome di TurboGrafx-16) fu una console ad 8-bit realizzata da NEC in collaborazione con Hudson Soft e lanciato per la prima volta in Giappone nel 1987.

Concorrente diretta di Nintendo e Sega, le due aziende che ai tempi si spartivano l’intero mercato mondiale dei videogiochi, la console ebbe un discreto ma limitato successo in Giappone e in USA.

Non arrivò mai ufficialmente in Italia per mancanza di un distributore ufficiale, restando così relegata nel nostro Paese a prodotto di nicchia, accessibile solo attraverso il mercato d’importazione.

Fra le console oggi più apprezzate dai retrogamer, il PC Engine vantava un catalogo di titoli vari e di grande spessore, alcuni dei quali considerati ancora oggi come pietre miliari nella storia dei videogiochi, fra cui possiamo citare il leggendario Castlevania Rondo of Blood, considerato ancora oggi uno dei migliori episodi della serie, o il popolare Splatterhouse.

Il PC Engine CoreGrafx mini ne raccoglie l’eredità e a distanza di oltre 30 anni restituisce onore a quella mai dimenticata console con una versione “tascabile”: 57 i giochi precaricati all’interno della console, fra cui anche il già citato Castlevania Rondo of Blood e altri titoli storici.

Oltre alla console in versione mini, la confezione include anche un controller che riproduce fedelmente il pad originale. La console si può ordinare su Amazon al prezzo di 109.99 euro.

Al momento la data di disponibilità è indicata al prossimo 31 dicembre per via della interruzioni della produzione causa COVID-19, ma la distribuzione dovrebbe riprendere non appena il blocco delle attività sarà allentato.

Ecco l’elenco completo dei giochi contenuti nel PC Engine CoreGrafx mini.

Air Zonk (1992)

Alien Crush (1989)

Blazing Lasers (1989)

Bomberman ’93 (1993)

Bonk’s Revenge (1991)

Cadash (1991)

Chrew-Man-Fu (1990)

Dungeon Explorer (1989)

J.J. & Jeff (1990)

Lords of Thunder (1993)

Military Madness (1990)

Moto Roader (1989)

Neutopia (1990)

Neutopia II (1992)

New Adventure Island (1992)

Ninja Spirit (1990)

Parasol Stars (1991)

Power Golf (1989)

Psychosis (1990)

R-Type (1989)

Soldier Blade (1992)

Space Harrier (1990)

Victory Run (1989)

Ys Book I & II (1990)

Akumajou Dracula X Chi no Rondo (1993)

Aldynes (1991)

Appare! Gateball (1988)

Bomberman ’94 (1993)

Bomberman Panic Bomber (1994)

Chou Aniki (1992)

Daimakaimura (1990)

Dungeon Explorer (1989)

Fantasy Zone (1988)

Ginga Fukei Densetsu Sapphire (1995)

Gradius (1991)

Gradius II Gofer no Yabou (1992)

Jaseiken Necromancer (1988)

The Kung Fu (1987)

Nectaris (1989)

Neutopia (1989)

Neutopia II (1991)

Ninja Ryuukenden (1992)

PC Genjin (1989)

Salamander (1991)

Snatcher (1992)

Star Parodier (1992)

Super Darius (1990)

Super Momotaro Dentetsu II (1991)

Super Star Soldier (1990)

Ys I & II (1989)

