Amazon Prime Video, 4 nuovi film e un concerto live in arrivo ad aprile

Oltre alle novità già annunciate per il mese di aprile, la televisione in streaming di Amazon propone agli utenti ancora quattro nuovi film e un concerto live. Novità che vanno ad arricchire il catalogo di Amazon Prime Video in questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus. A queste novità, esclusive per gli utenti del servizio Prime, Amazon apre una finestra gratuita sulla piattaforma di tv in streaming a tutti i clienti Amazon (in questo articolo tutte le informazioni su questa iniziativa di tv in streaming gratuita).

Il concerto live One World: Together at home è un evento speciale promosso da Lady Gaga per combattere la pandemia da Coronavirus e si terrà il prossimo 18 aprile. Il concerto è stato annunciato da Global Citizen e dalla World Health Organization. Lo speciale andrà in onda live alle ore 02:00 italiane di domenica 19 aprile e sarà disponibile in streaming su varie piattaforme.

L’iniziativa è stata creata in collaborazione con Lady Gaga e sarà presentata da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Tra gli artisti che parteciperanno al live si annoverano: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Il primo dei quattro film che saranno lanciati entro fine aprile è in arrivo il 17 aprile su Amazon Prime Video ed è Bombshell – La voce dello scandalo, il film con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Si tratta dell’incredibile storia delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più potente impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Tre donne diverse, che decidono di lottare contro un sistema di potere e abusi. Il film è diretto da Jay Roach ed è sceneggiato dal premio Oscar Charles Randolph.

Sempre dal 17 aprile arriverà su Amazon Prime Video la commedia romantica Cosa mi lasci di te, la storia vera della stella della musica Jeremy Camp e del suo viaggio d’amore. Protagonisti saranno KJ Apa di Riverdale e Britt Robertson a interpretare la storia di Jeremy e Melissa.

Il principe dimenticato, nuovo film con Omar Sy, Berenice Bejo e Francois Damiens, arriverà su Amazon Prime Video il 24 aprile. Il film racconta la storia di Djibi, un papà single la cui vita intera gira intorno alla propria figlia di 8 anni, Sofia. Ogni sera nel loro rituale della storia della buonanotte il papà porta Sofia a “Storyland”, uno studio cinematografico di fantasia in cui le loro fiabe prendono vita e in cui Djibi interpreta sempre un eroico Principe Azzurro. Tre anni più tardi e con la figlia quasi adolescente, Djibi deve trovare il modo di tornare ad essere l’eroe per sua figlia.

Sempre il 24 aprile arriva la seconda parte del film Qua la Zampa – Un amico è per sempre. Il film è il sequel del film che ha come protagonista il cane Bailey, che trova ora una nuova sistemazione e forma un nuovo legame indistruttibile che porterà lui e le persone che ama in situazioni inimmaginabili. Diretto da Gail Mancuso, regista di Modern Family, il film è interpretato da Dennis Quaid e Marg Helgenberger.

