Per Facebook Apple distruggerà Internet libera e gratuita

Ieri Facebook si è scagliata contro Apple con una intera pagina pubblicitaria sui giornali USA: oggi il social riprende lo stesso tipo di attacco con un’altra pagina intera in cui Facebook dichiara che Apple distruggerà Internet libera e gratuita così come l’abbiamo conosciuta fino a oggi.

Nel mirino del colosso dei social c’è sempre la nuova opzione per tutelare la privacy degli utenti iPhone che dall’inizio del 2021 dovranno concedere o rifiutare per ogni singola app all’avvio il tracciamento dei dati personali per scopi pubblicitari.

Secondo Facebook con questa mossa Apple obbligherà diversi siti, blog e app che finora sono gratis per gli utenti, perché basati sulla pubblicità e il tracciamento per spot mirati, a introdurre abbonamenti e acquisti in-app. Infine il social ribadisce che senza il tracciamento le piccole società arriveranno a perdere il 60% delle vendite, invitando a protestare sulla pagina Speak Up For Small Business creata per raccogliere proteste contro Apple

Qui di seguito riportiamo l’annuncio di Facebook contro Apple, tradotto in Italiano, pubblicato in una intera pagina su Wall Street Journal, New York Times e The Washington Post:

«Prendi i tuoi siti di cucina preferiti o blog sportivi. La maggior parte sono gratuiti perché mostrano annunci pubblicitari. Il cambiamento di Apple limiterà la loro capacità di pubblicare annunci personalizzati. Per sbarcare il lunario, molti dovranno iniziare a farti pagare le quote di abbonamento o ad aggiungere più acquisti in-app, rendendo Internet molto più costoso e riducendo i contenuti gratuiti di alta qualità. Oltre a danneggiare app e siti Web, molti nella comunità delle piccole imprese affermano che questo cambiamento sarà devastante anche per loro, in un momento in cui devono affrontare enormi sfide. Per crescere devono essere in grado di raggiungere efficacemente le persone più interessate ai loro prodotti e servizi. Secondo un nuovo studio Deloitte, il quarantaquattro percento delle piccole e medie imprese ha iniziato o aumentato il proprio utilizzo di annunci personalizzati sui social media durante la pandemia. Senza annunci personalizzati, i dati di Facebook mostrano che l’inserzionista medio di una piccola impresa subirà un taglio di oltre il 60% nelle vendite per ogni dollaro speso. Le piccole imprese meritano di essere ascoltate. Affrontiamo Apple per i nostri clienti di piccole imprese e le nostre comunità».

Ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha risposto ai precedenti attacchi di Facebook dichiarando che le nuove funzioni in arrivo puntano a difendere gli utenti che devono sempre sapere quando i loro dati vengono raccolti e condivisi: ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook, WhatsApp e Instagram sono disponibili ai rispettivi collegamenti.