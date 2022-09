Per Kuo con iPhone 15 Apple aumenterà le differenze tra modelli Pro

Con la linea di iPhone 14 apple ha già mostrato che strada intende intraprendere con le versioni Pro e Standard dei suoi smartphone. La differenza tra i due modelli, su iPhone 14, è davvero marcata, più che in passato. A quanto pare è solo l’inizio, perché con iPhone 15 il gap sarà importante anche tra gli stessi modelli Pro da 6,1 e 6,7 pollici.

Secondo il noto analista apple Kuo, le differenze aumenteranno ulteriormente sui modelli di iPhone 15 “Pro” e non “Pro”. In una serie di tweet di quest’oggi, Kuo ha ipotizzato che differenziare ulteriormente la linea di iPhone aumenterà le vendite dei modelli “Pro”. Per questo, Kuo riferisce anche che “Apple inizierà anche a creare una differenziazione tra l’iPhone 15 Pro Max e l’iPhone 15 Pro”, utilizzando una “strategia di segmentazione del prodotto preciso per generare più vendite/profitti in un mercato maturo”.

Questa differenziazione si verificherebbe presumibilmente dando ai singoli dispositivi della linea iPhone 15 diverse funzionalità, fornendo più motivi per vendere i modelli di iPhone del prossimo anno. Ad oggi, invece, le uniche caratteristiche che differenziano iPhone 14 e 14 Plus, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, sono le dimensioni del display e la durata della batteria.

Non è ancora chiaro come le funzionalità possano essere separate nella gamma iPhone 15, con alcune funzionalità come la Dynamic Island che dovrebbe espandersi all’intera selezione di dispositivi, ma l’iPhone 15 Pro Max potrebbe essere l’unico modello con un sistema di teleobiettivo a periscopio.

Uno dei motivi per cui Apple è in grado di farlo, “anche se l’innovazione hardware è diventata più impegnativa e il mercato è maturato”, si ritiene che sia dovuto al fatto che il “campo Android non rappresenta ancora alcuna minaccia per Apple nel mercato di fascia alta” a causa del valore del marchio e degli svantaggi dell’ecosistema.

Detto questo, Kuo ha aggiunto che il trasferimento dei chip Qualcomm per dispositivi Android da Samsung a TSMC, il fornitore di chip di Apple, così come una spinta aggressiva verso i telefoni pieghevoli, potrebbe aiutare Android a riconquistare terreno negli anni a venire.

I preordini degli iPhone 14 e di AirPods Pro 2 sono cominciati, così come già negli scorsi giorni quelli per i nuovi Apple Watch 8, Apple Watch SE e il modello top Apple Watch Ultra.