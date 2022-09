iPhone 14, 14 Pro e AirPods Pro 2, i preordini sono iniziati

Come atteso i negozi Apple Store sono di nuovo disponibili online: sono iniziati i preordini di iPhone 14 e Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max oltre che degli AirPods Pro di seconda generazione, in Italia come da tradizione Apple si parte alle ore 14, minuto più minuto meno.

Ricordiamo invece che i preordini di Apple Watch 8, Watch SE e Ultra sono iniziati subito dopo l’evento di presentazione Far Out di mercoledì 7 settembre e ora tutti i modelli incluso quello top Ultra si possono ordinare anche su Amazon.

Presto Anche gli iPhone 14 saranno disponibili anche nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.

Per gli iPhone di quest’anno la scelta può risultare un po’ più complessa rispetto alla generazioni precedenti, questo perché la maggior parte delle novità hardware e funzionali sono riservate esclusivamente a iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Per la prima volta Apple ha distinto in modo ancora più netto e profondo i terminali standard da quelli Pro.

Infatti solo i due modelli iPhone 14 Pro offrono la nuova fotocamera principale da 48 megapixel che promette magie per foto e video e il nuovo processore Apple A 16 Bionic. Tra le caratteristiche che più differenziano design e funzioni dei modelli Pro, il notch che scompare per la prima volta, sostituito da un design con foro nel display che però Apple ha reinterpretato come nessun altro costruttore, rendendolo uno spazio utile per informazioni, widget e controlli denominato Dynamic Island.

Per i due modelli standard di iPhone 14 i miglioramenti hardware e funzionali ci sono ma sono più contenuti. La fotocamera principale rimane ancora da 12 megapixel, ma tutte le lenti sono state migliorate, soprattutto per le foto con poca luce. Il processore rimane il valido A15 Bionic che, a un anno di distanza dal suo debutto, rimane ancora più veloce della stragrande maggioranza degli Android. Rimane anche il vecchio e classico notch, così gli iPhone 14 standard si perdono Dynamic Island, una delle caratteristiche di design e funzionali più originali e distintive della gamma di quest’anno.

Notevoli i miglioramenti promessi da AirPods Pro 2, non solo perché completamente riprogettati per audio migliore, ma anche grazie all’impiego del nuovo chip Apple H2. Questa componente è stata progettata da Cupertino per migliorare la riproduzione audio, la cancellazione del rumore, audio spaziale con effetto tridimensionale, infine anche per ridurre i consumi di energia e quindi prolungare l’autonomia.

Ricordiamo che per tutti i modelli della gamma iPhone 14 i preordini iniziano venerdì 9 settembre alle ore 14 in Italia e che la disponibilità nei negozi e le consegne inizieranno venerdì 16 settembre. Fa eccezione solo iPhone 14 Plus che arriverà in consegna e nei negozi tra un mese, il 7 ottobre. Invece AirPods Pro 2 si preordinano venerdì 9 settembre, con spedizioni e vendita nei negozi a partire dal 23 settembre.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolari AirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch – Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.