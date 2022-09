Apple Watch Ultra, su Amazon si ordina adesso ed è spedito subito

Se state cercando un rivenditore on line dove acquistare Apple Watch Ultra, dirigetevi su Amazon che con la chiusura del negozio Apple (“spento” in vista della partenza dei preordini di iPhone delle due). Nelle vetrine del principale negozio virtuale del mondo sono disponibili da questa mattina in un elenco ordinato, tutti i modelli dello smart watch top di questo autunno.

Nella pagina specifica, a differenza di quello che succedeva fino a ieri sera quando tutti i modelli erano sparsi e non ancora raggruppati, li trovate tutti insieme. Dall’elenco è facile scegliere per modello di bracciale e per dimensione. Al momento manca solo tra i bracciali Trail Loop, quello che Apple ha destinato al mondo degli allenamenti di resistenza. Ci sono invece Alpine Loop con aggancio facilitato e uncino in titanio e Ocean Loop, specifico per immersioni.

Ricordiamo che Apple Watch Ultra si può ordinare da subito con spedizione il giorno 23 settembre. Apple fino a questa mattina permetteva di preordinarlo dal suo sito ma, come spieghiamo in apertura, il negozio on line è fuori servizio, in vista del lancio dei preordini di altri prodotti annunciati mercoledì. Per questa ragione Amazon è al momento l’unico negozio on line che è in grado di raccogliere ordini su questo modello di Smart Watch.

Oltre a questo vale la pena di ricordare che già ieri, com abbiamo scritto, Apple Watch Ultra su Apple Store aveva tempi di consegna di due mesi. Amazon ancora adesso promette di iniziare a spedire il giorno 23. Non è la prima volta che nei primi giorni di disponibilità di un prodotto, Amazon è in grado di soddisfare i clienti prima di Apple. È successo, ad esempio, lo scorso anno per iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Oltre ai tempi di spedizione rapidi, Amazon offre anche altre garanzie come il ripensamento “senza domande” all’acquisto e agevolazioni per il pagamento.

Qui trovate tutti i modelli in un colore di partenza. Per tutte le varianti allo stesso prezzo selezionate il colore nella pagina Amazon di arrivo.

