Netgear, nuovi prodotti AV-over-IP all’IBC 2022

NETGEAR presenta tre nuovi prodotti AV-over-IP alla fiera annuale International Broadcasting Convention di Amsterdam (9-12 settembre).

IBC 2022 è la feira più importante al mondo dedicata ai media e all’intrattenimento. Netegar mostra l’intera gamma di switch AV, tra cui le serie 1G M4250, 1G e 10G M4300 e 100G M4500.

I prodotti in questione includono la nuova applicazione Netgear Engage Controller, bastaa sull’interfaccia grafica utente (GUI) AV presente negli switch gestiti della serie M4250, offrendo una completa gestione centralizzata degli switch M4250 e M4300 utilizzati nelle reti AV.

Questa nuova soluzione software indipendente sarà disponibile gratuitamente per Windows e macOS. L’applicazione può essere eseguita da una chiavetta USB per rendere la configurazione degli switch per AV su IP ancora più semplice.

I nuovi modelli desktop M4250

Al nuovo controller NETGEAR Engage si aggiungono due nuovi modelli di M4250: il modello compatto e il modello desktop M4250.

Dalle sale conferenze al digital signage, i nuovi modelli desktop M4250 sono abbastanza piccoli da poter essere collocati dietro un monitor o sotto un tavolo da conferenza, offrendo funzionalità complete e la potenza necessaria per installazioni complesse.

Il modello M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD), destinato alle installazioni audio, è privo di ventole e dispone di 8 porte PoE+ da 1G e di un’altra porta standard da 1G, oltre a una porta SFP per l’uplink.

l modello di accompagnamento M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) è dotato di ventole regolabili e di 8 porte 1G PoE+ con ulteriori 2 porte SFP+ per uplink a larghezza di banda maggiore necessari nelle installazioni video.

I modelli desktop M4250 saranno disponibili nel mese in corso presso i principali distributori Pro AV. I prezzi non sono stati comunicati.